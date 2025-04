Reazione a Catena torna su Rai 1: la data di inizio, al timone Pino Insegno

Reazione a Catena sta per tornare sul piccolo schermo. Al timone del game show di Rai 1 ci sarà nuovamente il conduttore e comico romano Pino Insegno, confermato alla guida della trasmissione in onda nel preserale estivo.

Accanto alla conferma del presentatore ci saranno quasi certamente degli aggiornamenti a livello di format. Non si escludono significative novità. E questo a partire dai giochi e dal casting. Sono dunque allo studio alcune importanti variazioni, riferisce il settimanale Oggi.

Pare certa la data d’inizio del programma, fissata per l’8 giugno. Inizialmente gli appuntamenti con Reazione a Catena erano previsti fino al 31 dicembre 2025. Adesso sembra che la durata del programma possa essere abbreviata. Si parla di finire entro fine settembre – inizio di ottobre. Quanto al conduttore, non ci sono stati cambiamenti di sorta.

Reazione a Catena ritorna su Rai 1: chi condurrà il game show

Sembrava certo l’arrivo di un volto nuovo al timone. Viale Mazzini però ha confermato Pino Insegno alla conduzione del programma di Rai 1. La scelta è caduta dunque sulla continuità per non sconvolgere un format storico per le estati degli italiani. Si era parlato di diversi nomi “papabili” per una possibile successione. I nomi che circolavano con maggiore insistenza erano quelli di Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco o Gabriele Corsi.

Reazione a Catena, perché la Rai punta ancora su Pino Insegno

Una rinnovata fiducia nei suoi confronti, dunque, ma anche una volontà di non apportare eccessivi stravolgimenti a un format che rimane un pilastro del palinsesto televisivo Rai.

Sono al vaglio diverse novità per ridare smalto allo show. Si parla di una grafica rinnovata, di un regolamento da snellire. In arrivo a quanto pare anche un maggiore coinvolgimento del pubblico attraverso i social. Insomma: piccoli aggiustamenti per ricalibrare una macchina ben rodata che potrebbe avere bisogno soltanto di un piccolo “tagliando” per riprendere con slancio la sua corsa.