C’è poco da fare, gli errori sono paradossalmente il format più bello del piccolo schermo. Perché spontanei, perché sono piccoli colpi di scena che scuotono, perché incuriosiscono e riaccendono l’attenzione dello spettatore e perché, in fondo e banalmente, dagli errori nascono miglioramenti. Viva gli errori, anche quelli che riescono a strappare una risata senza denigrare qualcuno.

Il caso della squadra delle strampalate a Reazione a Catena, durante la puntata del 23 ottobre 2022, da ore sta facendo impazzire il web con una clip diventata virale.

Le strampalate (questo il nome della loro squadra) si chiamano Dolores, Rita e Luisa. Il loro accento dal quale traspare tutta la loro sardità fa subito simpatia. Nella vita di certo non si annoiano: gestiscono l’Università della terza età di Sestu, frequentano molti corsi, hanno la passione per il canto e il teatro. E, per non farsi mancare nulla, hanno scelto di fare una capatina al game show condotto da Marco Liorni per mettersi in gioco.

Ma perché i social stanno andando in tilt per loro? Siamo alla manche dell’intesa vincente, decisiva per le sorti di una delle due squadre in gara della puntata. Come molti sanno, l’Intesa vincente consiste nell’indovinare il maggior numero di definizioni – in un tempo limite – tramite le indicazioni di due dei tre concorrenti di squadra alle spalle della persona prescelta per azzeccare le parole.

Rita e Dolores guidano Luisa, posizionata a fianco al pulsante che consente il bloccaggio dei secondi per darle modo di rispondere. Partono i 65 secondi di tempo a disposizione, in sovraimpressione compare la definizione corretta da pronunciare (Pollaio). Rita e Dolores si rimpallano a vicenda le parole per gestire un suggerimento di senso compiuto, ci impiegano 10 secondi netti ma Luisa non afferra la parola e Rita è costretta a passarla. Luisa non ricorda che deve bloccare il tempo e perde altri 5 secondi.

Liorni, con aria un po’ infastidita, salva in corner la concorrente in panne: “Quando si dice ‘passo’ si schiaccia e si ferma il tempo“. Invita il pubblico ad un applauso d’incoraggiamento e le due concorrenti a farsi sentire bene quando parlano: “Urlate!“.

Il secondo termine da indovinare era “quadrato”. Rita e Dolores stavolta alzano la voce: “Cosa-non-è-triangolo” ma anche questo tentativo risulta vano e piuttosto confuso dato che Luisa risponde con “Rettangolo“.

Ancora con un bottino di zero parole, la squadra delle ‘strampalate’ passano alla terza definizione da indovinare (Assisi). Rita e Dolores indicano bene: “Dove-è-chiesa-San-Francesco“. Luisa risponde errando: “Nuoro“, non schiaccia il pulsante dello stop al tempo e spreca altri preziosi secondi. Grande confusione. Ecco il video:

Ve lo giuro questo video mi darà la morte pic.twitter.com/81RVVYyUop — Nicolò (@NicoloC__) October 23, 2022

Liorni svela la risposta e scatta un fugace montaggio di applausi all’improvviso, magari cuciti appositamente dopo una pausa di concentrazione per rimettere nel cassetto la tensione e ripartire forti. Le “strampalate”, con i soli 33 secondi rimasti, fortunatamente sono riuscite a migliorarsi ma non hanno potuto fare niente contro i Sabato Pizza, confermati campioni di Reazione a Catena.

Rita, Dolores e Luisa saranno tornate a casa a mani vuote, ma il premio del trend virale consegnato dal web non glielo leva nessuno.