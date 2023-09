Negli studi napoletani di via Marconi della Rai nelle scorse ore sono iniziate le registrazioni due emissioni serali di Reazione a catena. Il gioco a premi condotto da Marco Liorni infatti, come anticipato da queste colonne, ha conquistato due prime serate. Questo dopo il grande successo della sua naturale collocazione del preserale di Rai1.

Il programma infatti anche in questa serie sta mietendo ottimi ascolti, superando nettamente il competitor di Canale 5 in onda nella medesima ora. Rai1 per altro fra filotto dalle cinque del pomeriggio e fino al prime time. Vita in diretta infatti supera quotidianamente Pomeriggio 5. Reazione a catena appunto supera Caduta libera. Il Tg1 delle 20 supera l’omologa edizione del Tg5 e Affari tuoi è leader dell’access time. Sia contro Paperissima sprint, sia nella passata stagione contro Striscia la notizia.

Dunque tornando a Reazione a catena, campione di ascolti, oltre a guadagnarsi un allungamento della messa in onda fino a dicembre, ha conquistato pure due prime serate. L’appuntamento con la versione di prime time di game condotto da Marco Liorni è fissato per sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre in prime time su Rai1.

I protagonisti di Reazione a catena prime time

Ma come saranno queste due prime serate? Diciamo che protagoniste saranno delle celebrità che si metteranno in campo per conquistare del denaro da devolvere in beneficenza. Fra i vip che siamo in grado di anticiparvi ci sono l’immarcescìbile Iva Zanicchi, che tutto può e ovunque può essere, pure contemporaneamente volendo. Quindi i simpatici e sobri Cugini di campagna. Ancora l’attore Paolo Conticini, con i famigliari. E’ prevista poi anche la presenza presso gli studi napoletani della Rai per queste puntate serali di Reazione a catena di Eleonora Giorgi. Con lei il figlio Paolo Ciavarro insieme alla sua eterna promessa sposa Clizia Incorvaia.

Due puntate quindi molto effervescenti e di sicuro divertimento quelle in arrivo sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre 2023 nel prime time di Rai1 con Reazione a catena prime time. Naturalmente con la conduzione in studio di Marco Liorni.