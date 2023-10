Secondo ed ultimo appuntamento, in prima serata, per Reazione a Catena: stasera, sabato 7 ottobre 2023, alle 21:25 su Raiuno va infatti in onda Tutti giocano a Reazione a Catena, spin-off della versione preserale del popolarissimo game show condotto da Marco Liorni.

Reazione a catena in prima serata, come funziona?

Il meccanismo del gioco non cambia: due squadre si sfidano tra prove legate alle parole della lingua italiana ed alle associazioni tra di loro per accumulare il montepremi da portare al gioco finale, l’“ultima catena”. A differenza della versione classica, però, a sfidarsi sono quattro squadre capitanate da un personaggio famoso, accompagnato da dei suoi familiari.

Previsti, inoltre, dei giochi nuovi oltre a quelli già noti al pubblico (come le catene musicali o il “quando dove come e perché”), così come la presenza di alcune squadre tra le più brave del programma, che daranno una mano ai concorrenti vip nel cercare di risolvere le catene. Il tutto, per vincere il montepremi finale, che andrà in beneficienza.

Reazione a catena, ospiti stasera 7 ottobre

Chi gioca nella seconda puntata in prima serata? In studio con Marco Liorni ci sono Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; da Il Paradiso delle Signore Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi e Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio. Presente anche, come ospite musicale, Alex Britti, mentre le incursioni comiche sono affidate a Francesca Manzini.

Quando finisce Reazione a Catena 2023?

Prosegue, inoltre, l’appuntamento quotidiano con Reazione a catena, che raccoglie davanti alla tv ogni giorno milioni di telespettatori. Quest’anno il programma ha ricevuto una promozione importante: nato come quiz estivo, se l’anno scorso Reazione a Catena era andato in onda fino a fine ottobre, nel 2023 si prolungherà fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2024, invece, tornerà L’Eredità, con la nuova conduzione di Pino Insegno.

Dove vedere Reazione a catena?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Reazione a Catena in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.