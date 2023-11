Perché Reazione a Catena oggi, 19 novembre 2023, non va in onda?

Reazione a Catena quest’oggi non va in onda: la puntata di domenica 19 novembre 2023 (la numero 154 di questa lunga edizione che si concluderà il 31 dicembre) non avrà infatti la sua regolare programmazione nel preserale di Raiuno, ma troverà spazino esclusivamente altro. Scopriamo i dettagli.

Perché Reazione a Catena non va in onda?

L’appuntamento delle 18:45 con il quiz condotto da Marco Liorni salta la puntata domenicale. La Rai ha infatti deciso di spostare su Raiuno la finale delle Atp Finals di Torino, inizialmente prevista nel tardo pomeriggio di Raidue. L’approdo in finale di Jannik Sinner ha però stravolto i piani della tv di Stato.

Ecco che, quindi, il match tra Sinner e Novak Djokovic conquista la promozione su Raiuno. D’altra parte, se per il serbo sarà la rivincita dopo la sconfitta al tie break nella fase a gironi dei giorni scorsi, per l’italiano sarà l’occasione per entrare nella storia come primo tennista azzurro a vincere questo torneo. Una gara che farà ad ogni modo la Storia del tennis, e che merita la messa in onda sulla rete ammiraglia della Rai.

Dove vedere Reazione a Catena?

Come detto, Reazione a Catena si ferma in tv, ma la puntata prevista per oggi sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay. A confermarlo lo stesso Liorni su una storia su Instagram: alle 18:45, quindi, sulla piattaforma della Rai (e sull’app per smartphone, tablet e smart tv) sarà possibile vedere la puntata, in cui tornano come campionesse le Amichette, squadra composta da Milena, Alessandra e Simona.

Quando torna Reazione a Catena?

Questo permette a Raiuno di poter proseguire con la messa in onda regolare delle puntate del quiz, senza dover recuperare nulla. Domani, lunedì 20 novembre, sarà quindi trasmessa la puntata prevista per la giornata, in modo da rispettare la programmazione quotidiana del game show fino a fine edizione ed evitare slittamenti.