Vi abbiamo dato conto dell’allungamento dei programmi del day time della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla fine del prossimo mese di giugno, cosa questa che conseguentemente farà differire di 30 giorni circa la partenza delle versioni estive di Unomattina e Vita in diretta, ma per quel che riguarda la fascia del preserale tutto andrà avanti come consuetudine. In altre parole la staffetta fra L’Eredità e Reazione a catena ci sarà nei tempi e nei modi previsti.

Nel dettaglio la serie 2020-2021 del gioco a quiz L’Eredità condotta anche quest’anno dal bravo Flavio Insinna con risultati in termini di ascolti molto buoni (il programma prodotto da Banijay ha sempre vinto la sfida degli ascolti con la concorrenza agguerrita dell’ottimo Gerry Scotti messa in campo da Canale 5) concluderà la sua cavalcata nell’etere televisivo nostrano a inizio giugno (domenica 6).

Conseguentemente Reazione a catena, il gioco a premi che da tante stagioni presidia il preserale estivo della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con ragguardevoli indici di ascolto prenderà il suo posto, molto probabilmente da inizio giugno. Anche quest’anno il popolare gioco a premi di Rai1 andrà in onda dagli studi del centro di produzione della Rai di via Marconi a Napoli. Siamo in grado inoltre di confermare alla conduzione della trasmissione Marco Liorni che approfitterà dello stop estivo del suo programma del sabato pomeriggio Italia sì, per farsi ancora una volta un bagno nell’intrattenimento puro con una nuova serie di Reazione a catena, che lo vede padrone di casa già da alcune stagioni.

L’appuntamento dunque con la nuova serie di Reazione a catena con la conduzione di Marco Liorni è previsto da lunedì 7 giugno nel preserale della prima rete della televisione pubblica.