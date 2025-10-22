Reazione a Catena, i saluti di Pino Insegno e i dubbi sul futuro

Pino Insegno, nella puntata andata in onda il 19 ottobre, ha salutato il pubblico di Reazione a Catena. Nel corso dell’ultimo appuntamento il conduttore si è congedato, ma le sue parole hanno subito scatenato il dubbio sul suo futuro al timone del game show.

In tanti, infatti, si sono chiesti se l’anno prossimo ci sarà sempre Pino Insegno alla conduzione di Reazione a Catena o se, invece, ci sarà un cambio di guardia. Le parole del conduttore non solo sono state poco chiare, ma hanno quasi lasciato credere che quei saluti siano stati un vero e proprio addio definitivo.

Come ha saluto il pubblico di Reazione a Catena Pino Insegno

Reazione a Catena ha chiuso i battenti, al suo posto andrà in onda Marco Liorni con L’Eredità, che tornerà dunque a intrattenere il pubblico del preserale di Rai1. E mentre Insegno si prepara ad “andare in vacanza”, le parole con cui si è congedato dei telespettatori sembrerebbero somigliare più a un saluto definitivo che a un arrivederci.

“Grazie Egle, grazie Chiara, grazie Francesca, chissà forse ci rivedremo“, queste le parole con cui Pino Insegno ha deciso di salutare tutti. Parole che lasciano un’interpretazione piuttosto aperta, il conduttore infatti è stato vago sulla possibilità che l’anno prossimo possa esserci sempre lui al comando. Che Reazione a Catena torni in onda non ci dovrebbero essere dubbi, il game show si alterna con L’Eredità e ha un seguito piuttosto ampio ma, a quanto pare, non vi è certezza sul fatto che ci sarà sempre Insegno al comando.

Da quando Pino Insegno ha iniziato a condurre il game show, dopo un inizio non del tutto entusiasmante, gli ascolti sono iniziati a risalire, superando anche i 3 milioni di telespettatori nella seconda parte, con uno share del 23%, risultato sicuramente soddisfacente. Dunque, se si dovesse decidere un cambio alla conduzione, potrebbero non esserci ragioni legate ai risultati. Proprio considerato questo rialzo, non ci dovrebbero essere motivi per cui Pino Insegno non dovrebbe essere riconfermato. Ad ogni modo il conduttore non ha dato alcuna certezza, la scelta, quindi, potrebbe dipendere anche da lui.

Lo scorso agosto, però, si era parlato del rinnovo di un ulteriore anno per Pino Insegno, cosa che lascerebbe pensare a un suo ritorno alla conduzione di Reazione a Catena nel 2026. Le cose, però, potrebbero essere cambiate e per il conduttore potrebbero esserci nuovi impegni in Rai, magari in prima serata, dove è approdato quest’estate con il programma Facci Ridere. Difficile dire cosa accadrà, al momento l’unica certezza sono le parole di Insegno che, magari non volontariamente, ha alimentato dubbi sul suo futuro nel game show e in generale in Rai. Difficile dire se davvero non sappia cosa lo attende o se invece sia davvero ancora tutto da decidere.