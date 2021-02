La stagione televisiva con tutti i suoi programmi del day time solitamente termina con la fine del mese di maggio. Lo scorso anno, causa pandemia, il day time “invernale” della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si allungò fino alla fine del mese di giugno, con le versioni estive delle varie trasmissioni: Unomattina e Vita in diretta in particolare che dovettero attendere l’inizio del mese di luglio per andare in onda. TvBlog è in grado di darvi conto di una decisione figlia proprio delle ultime ore che replica ciò che successe dodici mesi prima e che riguarda ancora Rai 1.

Il day time “invernale” di Rai1 anche per questa stagione 2021 proseguirà ancora per tutto il mese di giugno, proprio come accadde nel 2020. Ecco dunque che Unomattina proseguirà il suo cammino con la conduzione di Marco Frittella e Monica Giandotti, idem per la versione del week end condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta. Storie italiane, il programma campione di ascolti del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele pure andrà avanti fino al termine del mese di giugno. Ancora, il varietà E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, che ormai ha trovato una sua dimensione ed un suo zoccolo duro di affezionati telespettatori, proseguirà ad intrattenere il pubblico della prima rete della televisione pubblica fino alla fine di giugno.

Stessa sorte capiterà anche ai programmi del pomeriggio della rete diretta da Stefano Coletta, con il varietà delle ore 14 condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno che andrà avanti per un altro mese, idem per il programma di infotainment, ormai saldamente il più visto di quella fascia oraria, ovvero Vita in diretta guidata da Alberto Matano che terminerà il suo corso stagionale, con la conferma anche per la prossima stagione televisiva già in tasca, alla fine del prossimo mese di giugno.

Poi a luglio partiranno le versioni estive di queste trasmissioni, mentre per quel che riguarda Reazione a catena il ritorno in onda dovrebbe essere confermato per inizio giugno, con il viaggio dell’Eredità che si dovrebbe concludere alla sua naturale scadenza, ovvero la fine del mese di maggio.