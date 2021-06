A partire da oggi, lunedì 7 giugno 2021, avrà inizio la quindicesima edizione di Reazione a Catena – L’intesa vincente, il quiz del preserale estivo di Rai 1, in onda dalle ore 18:45.

Al timone del programma, per la terza edizione consecutiva, ci sarà Marco Liorni.

Quest’anno, eccezionalmente, l’edizione avrà inizio con La Sfida Dei Campioni: le 8 squadre che si sono maggiormente distinte durante l’edizione in onda l’estate scorsa si sfideranno in un torneo ad eliminazione diretta.

A partire da martedì 15 giugno 2021, andranno in onda le puntate con le nuove squadre.

L’edizione di quest’anno andrà in onda tutti i giorni, dal 7 giugno al 26 settembre 2021.

Durante la conferenza stampa del daytime estivo di Rai 1, Marco Liorni ha annunciato le novità di quest’edizione:

È stato fatto un bellissimo lavoro con i colori. È bello stare in quello studio a Napoli perché si respira l’estate. Per quanto riguarda i giochi, ci sarà una semplificazione tecnica sul gioco Quando, Dove, Come, Perché. E ci sarà un gioco nuovo chiamato Zot. Purtroppo, non ci sarà il pubblico.