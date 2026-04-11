I reality stanno sparendo dal centro della TV italiana: colpa del pubblico o delle reti che non sanno più raccontarli?

Il Grande Fratello perde ascolti, L’Isola dei Famosi fatica a decollare, Temptation Island è diventato l’unica eccezione che conferma la regola. La domanda non è se il reality sia morto. La domanda è chi lo ha ucciso.

Partiamo da un dato di fatto oggettivo: il reality show non è certamente scomparso dalla televisione italiana. È ancora lì, nei palinsesti di Canale 5 e Rai 2, con le sue edizioni annuali, i suoi cicli di nomination e televoto, le sue opinioniste e i suoi “momenti di fuoco.” Il problema non è dunque l’assenza del genere. Il problema è il modo in cui è stato portato avanti negli ultimi anni, e il progressivo scivolamento da protagonista del prime time a riempitivo di stagione.

Il Grande Fratello, nell’edizione Vip attualmente in corso, sembra essersi stabilizzato ma galleggia come seconda scelta di serata intorno al 16-17% di share nelle puntate più movimentate. Non sono numeri catastrofici per il contesto attuale, ma sono lontanissimi dai picchi che il format raggiungeva nei suoi anni d’oro. Montalbano in replica batte il GF Vip. Affari Tuoi con Stefano De Martino in access prime time porta a casa dati che i reality del prime time si sognano. Qualcosa si è rotto nel meccanismo.

Cosa è cambiato nel pubblico

La risposta facile è che il pubblico sia cambiato. È parzialmente vera, ma è anche una scusa comoda per non guardare in faccia i problemi produttivi. Il pubblico che guarda ancora la televisione lineare è in larga parte lo stesso che guardava i reality vent’anni fa — più anziano, più fedele alle abitudini, meno disposto a essere sorpreso ma anche meno disposto a essere deluso.

Il problema è che quello stesso pubblico ha imparato a comparare. Ha visto cosa fanno le piattaforme streaming con i reality internazionali — The Traitors in Olanda, Survivor nelle sue decine di versioni globali, Love Island nel format popolarissimo sul mercato britannico — e ha capito che la produzione può essere curata, il montaggio può essere serrato, la narrazione può avere archi drammatici reali. Quando torna al Grande Fratello italiano, dove la settimana si riassume in uno scontro tra le stesse due persone per la quinta puntata consecutiva, il contrasto è difficile da ignorare.

Temptation Island è l’unica eccezione strutturale. E non è un caso: il format ha una narrativa intrinseca chiara (la coppia sotto pressione, la tentazione, la resa dei conti finale), un arco temporale definito, un meccanismo di risoluzione che produce sempre un momento televisivo. Non è un caso che sia il reality più visto dell’estate italiana da anni. È costruito meglio degli altri.

Il Grande Fratello: il problema del tempo dilatato

Il Grande Fratello soffre poi di un problema strutturale che le reti sembrano riluttanti ad affrontare: dura troppo. Sei mesi di convivenza, puntate due volte a settimana, nomination infinite — il formato dilata artificialmente una dinamica che si esaurisce naturalmente molto prima. Quando si arriva all’ottava puntata con le stesse persone a litigare delle stesse cose, il pubblico che non è già fidelizzato non ha nessun motivo per restare.

I reality americani più longevi — Survivor, Big Brother US — hanno risolto questo problema con meccanismi di gioco complessi, sfide fisiche integrate, alleanze che cambiano ogni settimana a volte forzando i meccanismi. Il Grande Fratello italiano ha invece puntato sulla componente emotiva e relazionale come unico motore narrativo. Funziona quando i personaggi sono genuinamente interessanti. Quando non lo sono, non c’è nessun altro meccanismo di backup.

L’edizione Vip ha aggiunto il casting di nomi noti (ma non sempre e comunque non straordinariamente famosi) come tentativo di sopperire al problema. È un cerotto su una ferita strutturale. I vip portano il loro pubblico già formato, ma non necessariamente portano storie più avvincenti. Spesso portano solo dinamiche più elaborate di quelle dei concorrenti sconosciuti, senza la spontaneità che rendeva il format originale interessante.

L’Isola dei Famosi e il paradosso del disagio

L’Isola dei Famosi soffre di un problema diverso ma altrettanto serio: nessuno vuole davvero vederla, nemmeno chi la fa. Il format originale si basava su una premessa semplice — il disagio fisico come rivelatore di carattere. Quando i concorrenti erano davvero a pane e acqua, dormivano sulla spiaggia e perdevano peso visibilmente, la televisione aveva qualcosa di autentico da mostrare.

Nel tempo il format si è addolcito, i concorrenti sono sempre più tutelati, e quello che rimane è un reality dove persone famose si lamentano del caldo e litigano per un pesce e qualche brandello di cocco. Non è intrattenimento sufficiente per giustificare tre mesi di programmazione in prima serata.

Cosa succederebbe se le reti ci provassero davvero

La domanda vera non è se il pubblico abbia abbandonato i reality, ma se le reti abbiano mai davvero investito nella costruzione narrativa del genere nel modo in cui fanno le controparti internazionali. La risposta è no, o almeno non sistematicamente.

Un reality che funziona ha una struttura produttiva alle spalle che lavora il materiale girato ogni giorno selezionando i momenti più significativi, costruendo archi narrativi per ogni concorrente, editando i confessionali in modo che emergano le contraddizioni e le rivelazioni dei personaggi. È un lavoro editoriale che richiede tempo, risorse e una visione chiara di cosa si sta raccontando.

Il paradosso del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello italiano produce ore di diretta streaming su Mediaset Infinity. È tutto lì, disponibile per chi ha voglia di guardarlo. Ma la versione televisiva delle puntate in prime time dovrebbe essere la versione distillata e narrativamente compiuta di quella massa di materiale. Spesso non lo è — è solo una selezione di confronti e nomination, senza un filo narrativo che spieghi al non-abbonato chi sono questi personaggi e perché dovrebbe preoccuparsi di loro.

Finché le reti continueranno a trattare il reality come un contenitore da riempire piuttosto che come un format da costruire, il genere continuerà a perdere terreno. Non perché il pubblico lo abbia abbandonato. Ma perché nessuno gli sta dando una ragione sufficiente per restare.