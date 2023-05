Stasera, martedì 9 maggio, torna in campo la Champions League, con la prima delle due semifinali. Nel dettaglio, oggi si gioca l’affascinante Real Madrid-Manchester City, una sorta di finale anticipata, considerando il blasone dei due club. Il precedente più recente risale a un anno fa, quando si imposero i madrileni, che poi vinsero la competizione.

I blancos allenati da Carlo Ancelotti possono vantare 14 Coppe dalle grandi orecchie in bacheca, mentre gli inglesi allenati da Pep Guardiola, nonostante gli ingentissimi investimenti profusi dalla proprietà di Abu Dhabi, arrivata nel 2008, ancora inseguono la prima.

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid in diretta in chiaro su Canale 5, con telecronaca affidata a Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero. Calcio di inizio alle ore 21.00. L’atteso match sarà proposto live anche agli abbonati di Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In questo caso a raccontare la partita saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, con Giorgia Cenni a bordocampo.

Come al solito, niente pre partita su Canale 5, per lasciare spazio, subito dopo il Tg5, alla versione ridotta di Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Sarà, invece, disponibile su Mediaset Infinity con Benedetta Radaelli e ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Ma anche sui canali Sky con Champions League Show: in studio Anna Billò con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid.

Il post gara per Mediaset sarà su Canale 5 con Benedetta Radaelli, Filippo Galli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Mauro Bergonzi.

Domani sarà la volta dell’altra semifinale di Champions League, ossia il derby tutto italiano tra Milan e Inter. Ma questa è un’altra storia, da considerare a partire da domani.