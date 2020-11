Archiviato il turno di Serie A (ieri sera il posticipo tra Verona e Benevento), torna in campo oggi, martedì 3 novembre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 3 novembre 2020.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shaktar D.-Borussia M. Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Lucio Rizzica

Diretta Gol Daniele Barone

Lokomotiv M.-Atletico M. Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara

Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

REAL MADRID-INTER Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi;

bordocampo Matteo Barzaghi

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

ATALANTA-LIVERPOOL Sky Sport Collection (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato

Diretta Gol Riccardo Gentile

Salisburgo-Bayern M. Sky Sport Football (satellite e internet) Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Manchester C.-Olympiacos Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Midtjylland-Ajax Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Davide Polizzi

Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Porto-Marsiglia Sky Sport 257 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa

Diretta Gol Federico Zancan