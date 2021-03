Oggi, martedì 16 marzo, alle ore 21.00, torna in campo la Champions League. Si gioca, infatti, il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per squadre di club. Le squadre italiane ancora in corsa sono Lazio e Atalanta, dopo l’eliminazione della Juventus (battuta nel doppio confronto dal Porto). Si parte stasera con Real Madrid-Atalanta.

La squadra di Gasperini deve rimontare l’1-0 maturato in Spagna all’andata. In caso di vittoria con almeno due gol segnati gli orobici raggiungerebbero i quarti di finale.

La Champions League è visibile nella sua totalità sui canali di Sky, mentre Canale 5 trasmette in chiaro un match ogni martedì. Questa settimana è la volta proprio di Real Madrid-Atalanta. I match sono disponibili anche su SkyGo, Now Tv e sull’app SportMediaset.

Di seguito il dettaglio della programmazione, con i nomi dei telecronisti che si occuperanno di raccontare in diretta le emozioni del campo.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, appuntamento con Anna Billò, padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, e Esteban Cambiasso.

Per quanto riguarda Canale 5, invece, ci sarà Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

MARTEDÌ 16 MARZO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Arena, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

REAL MADRID-ATALANTA in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) e su Canale 5

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi

bordocampo Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Riccardo Gentile

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Massimo Paganin.

Manchester City-Borussia Monchengladbach in diretta su Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol Geri De Rosa.