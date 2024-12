RDS Showcase 2024, Real Time: Tananai, Achille Lauro, Ghali, Negramaro, dove vederlo

RDS Showcase 2024: tutti i dettagli della manifestazione musicale organizzata da RDS Radio Dimensione Suono, in onda su Real Time.

Per il secondo anno consecutivo, RDS Showcase 2024 andrà in onda anche in tv, su Real Time, con due appuntamenti nel mese di dicembre.

I quattro artisti protagonisti di quest’edizione si esibiranno con i loro più grandi successi ma anche con le loro canzoni più recenti.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

RDS Showcase 2024: dove vederlo

La nuova edizione della manifestazione musicale organizzata da RDS Radio Dimensione Suono andrà in onda sabato 7 e sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 16:20, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

RDS Showcase 2024: anticipazioni

RDS Showcase 2024: stasera puntata 7 dicembre

Gli artisti protagonisti del primo appuntamento saranno Achille Lauro e Ghali.

Achille Lauro, reduce dall’esperienza come giudice nella diciottesima edizione di X Factor, prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Ghali, invece, ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Niente Panico lo scorso 11 ottobre.

RDS Showcase 2024: stasera puntata 14 dicembre

Gli artisti protagonisti del secondo appuntamento saranno i Negramaro e Tananai.

Lo scorso 22 novembre, la band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha pubblicato il nuovo album dal titolo Free Love, lanciato dal singolo Marziani e contenente anche il brano sanremese, Ricominciamo tutto.

Tananai, invece, ha pubblicato il suo nuovo lavoro dal titolo CalmoCobra, precisamente lo scorso 18 ottobre. L’album è stato lanciato dai singoli Punk love storia e Booster.

RDS Showcase 2024: conduttrici

Gli speciali sono condotti da Anna Pettinelli, voce storica di RDS, e da Roberta Lanfranchi.

Nella stagione televisiva in corso, Anna Pettinelli ricopre il ruolo di insegnante di canto nella ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. È anche una delle opinioniste ricorrenti dell’edizione in corso di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5.

Roberta Lanfranchi, invece, conduce su RDS dal 2016 il programma radiofonico Guerrini & Lanfranchi Show. Ha condotto Paperissima Sprint su Canale 5 fino a giugno di quest’anno.

RDS Showcase 2024: dove si trova

Il programma è stato registrato all’Auditorium Multimediale di RDS, in Roma.

Guardare RDS Showcase 2024 online: streaming

I live integrali saranno disponibili on demand sulla RDS Social TV, canale 265 del digitale terrestre, e sul canale YouTube ufficiale di RDS.