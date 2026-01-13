Rapunzel: tutto su Milo Manheim, il nuovo volto di Flynn Rider nel film live action

È stato annunciato il live action di Rapunzel e, per il ruolo di protagonista maschile, è stato scelto il giovane Milo Manheim.

Milo Manheim è stato scelto come protagonista della versione live action Disney di Rapunzel – L’intreccio della torre. Un ruolo iconico, quello che lui interpreterà, e che riporta sullo schermo uno dei personaggi Disney più amati dell’ultimo decennio. Dopo l’annuncio iniziale, il progetto era stato messo in standby nell’aprile 2025, per via del deludente risultato al botteghino di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot. In quel periodo, tutti – o quasi – erano convinti che l’era dei remake delle principesse Disney fosse finita, ma c’è stato un ripensamento quando il live action di Lilo & Stitch è letteralmente esploso e ha ribaltato la prospettiva, dando così dimostrazione che il pubblico ancora richiede le rivisitazioni moderne, soprattutto quelle risalenti al ventunesimo secolo.

Chi è Milo Manheim, protagonista di Rapunzel

L’attore protagonista, su cui ha puntato Disney per un ruolo così iconico, ha raggiunto il successo con la trilogia Zombies del Disney Channel. In quella occasione ha dimostrato di avere grandi capacità recitative, ma anche talento nella danza e nel canto, elementi che sono fondamenti per il personaggio di Flynn. Secondo delle fonti vicine alla produzione, al posto di Manheim ci sarebbe dovuto essere un altro attore, dato che la concorrenza era spietata. Il regista aveva inizialmente pensato a Charlie Gillespie di Splitsville, Corey Mylchreest di Bridgerton e Mason Thames, protagonista del recente remake di Dragon Trainer uscito nel 2025.

Nato e cresciuto a Venice, in California, Milo Manheim ha iniziato la sua carriera all’età di 6 anni, quando ha recitato in un programma locale. Nel 2009 è invece apparso in una puntata di Ghost Whisperer insieme a sua madre e, negli anni successivi, ha ottenuto vari ruoli e riconoscimenti. Nel 2018 ha invece vinto il premio come Miglior attore protagonista al New York Musical Theatre Festival, facendo inoltre parte della versione americana di Ballando con le Stelle.

Chi interpreta il personaggio di Rapunzel

L’attrice scelta per interpretare l’iconica protagonista si chiama Teagan Croft ed è nata a Sydney nel 2004. Il suo percorso artistico è iniziato nel 2014, quando lei aveva 10 anni e ha partecipato all’opera teatrale To Kill Mockingbird. Negli anni successivi, ci sono stati molti altri ruoli al cinema e in tv: nel 2016 ha ad esempio interpretato la protagonista in Osiride – Il 9° pianeta e, nello stesso anno, ha fatto parte del cast della serie Home Away e Titans, ispirata ai personaggi dei Giovani Titani dei fumetti DC Comics. Teagan è stata anche la protagonista del film True Spirit, diretto da Sarah Spillane, che racconta la vera storia di Jessica Watson, interpretata dalla stessa Croft.