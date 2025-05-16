Raoul Bova e il retroscena raccontato da Rocio: imbarazzo a La Volta Buona

Modella, attrice, conduttrice Rocio Munoz Morales è un personaggio apprezzato dal pubblico. Di origine spagnola, ma d’adozione italiana è stata spesso protagonista del gossip a causa della sua relazione con Raoul Bova. I due, nonostante alcuni rumors che li vorrebbero prossimi all’addio, sono una coppia stabile e molto innamorata: hanno due figlie, Alma e Luna, che completano il loro amore. Bova e Rocio si sono conosciuti sul set di Immaturi – Il viaggio diretto da Paolo Genovese, film che ha segnato l’esordio della Morale in Italia.

Attualmente Rocio è al teatro con Contrazioni Pericolose, uno spettacolo a cui tiene particolarmente. Ospite del salotto de La Volta Buona, l’attrice ha parlato dei suoi progetti professionali, ma anche del suo privato. Grazie all’accoglienza di Caterina Balivo, Rocio si è sentita a suo agio e ha rivelato alcuni dettagli della sua infanzia, in particolare ha parlato dei genitori che si sono sempre mostrati innamorati: “Ho vissuto con questo esempio, si piacevano tanto. Io e le mie sorelle abbiamo avuto l’esempio di un grandissimo amore”.

L’artista è molto legata a loro, sono sempre stati il suo punto di riferimento e confidenti e oggi che vivono distanti sente particolarmente la loro mancanza. Tuttavia in Italia ha trovato molte amiche e quando non lavora si dedica alle figlie: due bambine bellissime, vivaci che le somigliano particolarmente. Rocio ha poi raccontato del suo primo lavoro a fianco di Julio Inglesias: “Lui mi chiese di fare un provino. Feci un concerto con lui quando avevo solo 18 anni, abbiamo girato il mondo insieme. Avevo paura perché aveva la fama di “sciupafemmine”. Per me è stato un secondo padre. Lui cercava una ballerina come corista, io canto malissimo. Mi chiudeva il microfono e io facevo finta.”

Rocio Morales, la confessione su Bova spiazza Caterina Balivo

Impossibile per Rocio Morales non parlare del suo rapporto con Raoul Bova. L’attrice spagnola ha ricordato i primi incontri e ha rivelato che all’inizio del rapporto per loro era anche difficile comunicare. Lei sul set d’Immaturi era l’unica a parlare inglese e questo inizialmente l’ha messa a disagio: “Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l’unica a comunicare in inglese. Quando dicono che lo spagnolo e l’italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All’inizio era come russo per me”, ha precisato.

A proposito di Bova ha dichiarato che all’inizio parlavano in inglese anche durante i momenti intimi: “Abbiamo fatto pure l’amore in inglese, non so come… ma ora è un ricordo molto lontano”. La Balivo non poteva non insistere sull’argomento e le ha chiesto se oggi sotto le lenzuola parlano ancora ognuno la propria lingua: “Adesso lo fate in italiano? Che ne so magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce“, Immediata la risposta dell’attrice. “Si, certo. Ti immagini? Che cosa complicata…“. Imbarazzata Rocio ha chiesto alla conduttrice di smetterle di farle quel genere di domande.

Raoul Bova e Rocio crisi in corso? La risposta dell’attrice spagnola

L’attrice spagnola ha poi colto l’occasione di smentire il gossip sulla presunta crisi del suo rapporto con Bova. Rocio ha spiegato che è stato originato dal fatto che è stata paparazzata con il suo migliore amico e questo ha dato adito a diverse illazioni: “No, non gli piaccio. Ha altri gusti. È il mio amico del cuore, con cui da poco hanno detto che ho avuto una storia e lui mi ha detto Rocì cosi mi rovini la piazza”

Nessuna crisi o allontanamento: l’attore romano e Rocio sono una coppia consolidata, due genitori attenti e presenti per le loro bambine e vanno d’amore e d’accordo. La Morales è consapevole che essere un personaggio pubblico comporta anche il fatto che si parli della sua vita privata, anche per questo evita di dare troppa importanza ai pettegolezzi.