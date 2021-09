Da Chiara Ferragni a Maria De Filippi. Ma anche Giulia De Lellis, Alessandra Celentano, Taylor Mega, Chiara Nasti, fino a Barbara d’Urso. Sono solo alcuni dei nomi che sono finiti tra le grinfie di Alessandra Rametta, l’imitatrice più famosa di TikTok, che ora è pronta a cogliere la grande occasione della tv. Sulla 21enne romana hanno messo gli occhi Paola Perego e Simona Ventura, che l’hanno scelta per la prima edizione di “Citofonare Rai2“, il programma in partenza il 3 ottobre.

“Sono molto emozionata. La notizia è che da ottobre mi vedrete in tv in un programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Io sarò con loro tutte le domeniche. Non so se definirla fortuna, non so se me lo merito e se ne sono all’altezza. So solo che sono molto felice e che mi metterò in gioco. Spero di non deludervi, di farvi divertire… e di divertirmi!”, sono le parole usate dalla ragazza sui social. Subito ha ricevuto il sostegno di una delle sue vittime, Giulia De Lellis: “Bravaaaa, te lo meriti tutto“. Anche Paola Perego ha commentato il post: “Tu sei fantastica, non vedo l’ora di cominciare“.

Chi è Alessandra Rametta, l’imitatrice di “Citofonare Rai2”

Classe 1999, è nata a Marino ma vive a Roma. Studia lingue, e per mantenersi si è dedicata ad alcuni lavoratti come la baby-sitter. A inizio 2021 ha cominciato a farsi notare su TikTok, anche se l’iscrizione alla piattaforma era avvenuta un anno prima. All’inizio è stata apprezzata con le parodie di alcune pubblicità, dopodiché hanno preso il sopravvento le imitazioni (su suggerimento della sorella più piccola, Federica). Anche se il suo sogno è quello di lavorare in un aeroporto, ora è pronta a sbarcare in televisione con le imitazioni… sua croce e delizia.

Già, perché meno di due mesi fa Rametta si era sfogata (quasi in lacrime) con il suo pubblico perché non voleva essere etichettata come “quella delle imitazioni“. Le sue parole avevano spaccato gli utenti: “Dietro alle imitazioni c’è Alessandra Rametta e Alessandra vorrebbe emergere anche per quella che è sui social e non solamente per le imitazioni di tutti i personaggi che porto. Mi piacerebbe arrivare a tutti voi anche per come sono fatta io. Al di là delle imitazioni penso di essere una persona con tante cose da raccontare, con tante esperienze da poter condividere con voi. Sono anche simpatica, perché no. Però davvero, non è carino aspettarsi sempre le imitazioni. Non sono solamente quella delle imitazioni, sono una normale ragazza di 21 anni, che ogni tanto ha anche le sue paranoie e i suoi problemi, la sua vita di tutti i giorni“.

Una curiosità: anche Virginia Raffaele, regina delle imitazioni, ha mosso i primi passi su Rai2 al fianco di Simona Ventura. Agli inizi, era una delle inviate di “Quelli che il calcio“. Che sia di buon auspicio? Incrociamo le dita per lei!