La piattaforma streaming Rakuten TV amplia la propria offerta di canali FAST (canali visibili gratuitamente in streaming grazie alla pubblicità) con il lancio in Italia di tre nuovi canali: Vevo Pop, Vevo ’90s & ’00s e Red Bull TV.

Vevo Pop è un canale musicale che manderà in onda i video ufficiali più recenti degli artisti pop maggiormente seguiti dal grande pubblico mentre con il canale Vevo ’90s & ’00s, sarà possibile riascoltare e rivedere i video degli artisti, sia italiani che internazionali, che hanno caratterizzato gli anni ’90 e gli anni 2000.

Red Bull TV, invece, è un canale che offrirà contenuti di vario genere come eventi live, film e serie, prodotti dalla Red Bull. Dalla cultura allo sport, passando per l’avventura, il canale, stando al comunicato ufficiale, è indirizzato a “coloro che vivono la vita al massimo”.

Rakuten TV: i canali FAST

Questi tre canali si aggiungono alla vasta gamma di canali FAST attualmente offerti da Rakuten TV.

Per gli appassionati di film, su Rakuten TV sono disponibili i canali Film Top, Azione, Commedia, Dramma, Film Asiatici, Family, Fantascienza, Romance, Trailers, Bizzarro Movies, Cinema Italiano, Cine Western, Cinema D’Autore, Risate all’Italiana e altri.

Gli altri canali FAST musicali presenti sulla piattaforma, invece, sono Radio Italia Trend, Now 70s, Now 80s, Now Rock e altri.

Per chi segue lo sport, invece, tra i canali sportivi, troviamo anche Sportitalia Plus, FIFA e Motorsport.tv.

Tutti i canali FAST presenti sulla piattaforma sono suddivisi per genere: Film, Programmi TV, Intrattenimento, Sport, Lifestyle, Cucina, Musica, Bambini, Slow TV, Documentari e Notizie.

Ne citiamo altri: EuroNews in italiano, Bloomberg Television, FashionTV, BBC Drama, GustoTv, Vogue, GQ, Travelxp, House of Docs.

Sulla piattaforma, sono disponibili gratis anche contenuti on demand come film, serie e Rakuten Original come Discovering Canary Islands, Make Up Stars o Campionesse. Altri contenuti, invece, sono disponibili per l’acquisto o il noleggio.