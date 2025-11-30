Raiplay, tre serie imperdibili da vedere a dicembre

Raiplay è una piattaforma che permette di rivedere tutti i programmi e tutte le serie tv della Rai sia quelle di oggi che quelle del passato. Raiplay, tuttavia, è una piattaforma streaming spesso sottovalutata perché, oltre ad essere un archivio di tutti i prodotti Rai, propone anche diverse serie in esclusiva davvero ottime e che meritano di essere viste.

Si tratta di serie con cast eccellenti, totalmente gratuite e disponibili per tutti. I generi sono diversi e si può spaziare dal genere drama alla commedia. A dicembre, tra le varie serie che si possono guardare, ci sono proposte molto interessanti che affrontano temi attuali come la precarietà abitativa, la difficoltà nel trovare un lavoro stabile ma anche i sogni dei giovani che sperano di trasformare una passione, come quella per la musica, in un lavoro.

In un clima di festa come quella che si respira a dicembre, poi, c’è anche una serie che si sviluppa in dieci anni raccontando una splendida storia d’amore.

Raiplay: le serie tv da vedere assolutamente a dicembre

Uno dei titoli più interessanti disponibili su Raiplay è Dieci Capodanni. È una serie franco-spagnola composta da 10 puntate che racconta la storia di Ana e Óscar che compiono 30 anni la notte di Capodanno, rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre. Pur essendo coetanei, i due hanno una vita profondamente diversa l’una dall’altra: lei vive in un appartamento in cui convive con altre persone, cambia continuamente amici e sta ancora cercando il proprio posto nel mondo mentre lui è un medico per votazione e conduce una vita in cui ha tutto sotto controllo.

I due, nonostante siano diversi, iniziano una relazione il 1º gennaio 2015 che si sviluppa in un decennio in cui non mancano problemi, momenti d’amore e situazioni che rappresentano l’occasione per raggiungere la maturità.

Affronta temi attualissimi Nathan K. che racconta la storia di Nathan, un giovane che, tra permessi di soggiorno da rinnovare, precarietà abitativa e la ricerca del lavoro, prova a costruirsi una vita senza dimenticare il sogno di trovare l’amore. Proprio l’amore, tuttavia, rappresenta un tasto dolente perché la ragazza di cui è innamorato è la fidanzata del suo peggior nemico.

L’ultimo titolo consigliato è Hype. Si tratta di una serie tv italiana incentrata sulla vita di Anna, Luca e Marco, tre giovani con la passione per la musica rap. Quando vengono notati da una nota etichetta discografica, pensano che la svolta sia assolutamente vicina ma, nel quartiere, nulla è scontato e la strada per il successo è ostacolata dalla presenza di uno spacciatore che non vuole il loro successo. A rendere più suggestiva la serie è la musica di Ernia.