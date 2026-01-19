RaiPlay, i film recenti da non perdere: da Piccole cose come queste a Gloria!

Si rinnova il catalogo di RaiPlay che offre gratuitamente un catalogo in continua evoluzione con film usciti di recente e non tutti passati dalle grandi sale cinematografiche.

Abbiamo selezionato cinque pellicole recenti disponibili sulla piattaforma che meritano sicuramente una visione.

Piccole cose come queste, il dramma irlandese con Cillian Murphy

Prima citazione per “Piccole cose come queste”, film del 2024 diretto da Tim Mielants con protagonista Cillian Murphy, fresco vincitore dell’Oscar per Oppenheimer. L’attore irlandese interpreta Bill Furlong, un commerciante di carbone nell’Irlanda del 1985 che, durante le consegne natalizie, scopre un oscuro segreto legato al convento locale gestito dalle suore. Un dramma toccante che esplora temi difficili della storia irlandese con la consueta intensità interpretativa di Murphy.

Gloria!, la commedia musicale veneziana di Margherita Vicario

Completamente diverso è “Gloria!”, commedia italiana del 2023 firmata da Margherita Vicario, qui al suo esordio alla regia dopo la carriera musicale. Ambientato nella Venezia del Settecento, il film racconta la storia di sei ragazze ospiti di un orfanotrofio che, sotto la guida di un compositore, formano un coro clandestino sfidando le convenzioni dell’epoca. Un’opera colorata, irriverente e musicale che ha conquistato il pubblico italiano per la sua freschezza narrativa.

Father Stu, la storia vera di un pugile diventato sacerdote

Per chi ama le storie di redenzione c’è “Father Stu”, biopic del 2022 con Mark Wahlberg che interpreta Stuart Long, ex pugile e attore che dopo un grave incidente motociclistico decide di intraprendere il cammino per diventare sacerdote. Diretto da Rosalind Ross e con Mel Gibson nel ruolo del padre del protagonista, il film racconta una storia vera di trasformazione e fede, sostenuta da un’interpretazione convincente di Wahlberg che si è anche occupato della produzione.

Sopravvissuti, il thriller sulla resistenza umana

Se invece siete in cerca di tensione, “Sopravvissuti” del 2023 diretto da Guillaume Renusson offre un survival drama intenso. Denis Menochet e Zar Amir-Ebrahimi sono i protagonisti di questa storia di sopravvivenza ambientata tra le montagne innevate, dove un gruppo di persone deve fare i conti con la natura ostile e con i propri demoni interiori. Un thriller psicologico che esplora i limiti della resistenza umana in condizioni estreme.

Ferrari, da vedere

Assolutamente consigliato è Ferrari biopic di Michael Mann uscito nel 2023, interamente costruito intorno alla figura di Enzo Ferrari, interpretato da un sorprendente Adam Driver (nella foto di copertina). Il film inizia la sua storia nell’estate del 1957, con Ferrari alle prese con i problemi familiari e quelli lavorativi, dovendo preparare la Mille Miglia con la sua scuderia.

La narrativa è splendida, la ricostruzione piuttosto fedele anche nelle piccole manie del patron della casa del cavallino. Costretto a fare i conti con una industria automobilistica di massa cui non si voleva assoggettare ma anche con la tragedia della scomparsa del figlio Dino.

Tutti questi titoli sono disponibili gratuitamente su RaiPlay previa registrazione alla piattaforma, operazione semplice e veloce che richiede solo un indirizzo email valido. I titoli sono in evidenza