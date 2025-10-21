Raiplay, ecco le serie TV da non perdere: gratis e ideali anche per una maratona in un giorno

Da Based on a True Story a L’amica geniale, le migliori serie da guardare gratis su RaiPlay: storie, emozioni e titoli perfetti per una maratona all’insegna del Cinema

Non solo Netflix, Prime Video o Disney+: c’è un’altra realtà — completamente gratuita — che negli ultimi anni sta conquistando un pubblico sempre più vasto: RaiPlay. Il portale digitale della Rai si è trasformato in un vero e proprio distributore di serie TV, film e documentari di altissima qualità, disponibili in qualsiasi momento, senza abbonamenti né costi nascosti.

RaiPlay non è solo un archivio della televisione pubblica, ma una piattaforma dinamica, aggiornata con titoli italiani e internazionali, spesso in esclusiva assoluta per l’Italia. Un esempio recente è Based on a True Story, la nuova serie con Kaley Cuoco, che per la prima volta arriva nel nostro Paese proprio grazie a RaiPlay. Una commedia dark che mescola ironia, mistero e ossessione per i true crime, perfetta per chi ama le serie da binge-watching.

Thriller e misteri che tengono incollati allo schermo

Il bello di RaiPlay è la varietà. Dai thriller più adrenalinici alle storie romantiche, dai teen drama alle produzioni d’autore, la piattaforma offre un catalogo che può soddisfare qualsiasi tipo di spettatore. Ecco allora una panoramica delle serie da non perdere, ideali per una maratona da weekend o una serata rilassante.

Se amate le atmosfere cupe e le trame ricche di colpi di scena, Pagan Peak è la serie perfetta: ambientata sulle Alpi al confine tra Austria e Germania, racconta la caccia a un killer che agisce secondo rituali antichi e inquietanti. Nella stessa linea si inserisce La Unidad, produzione spagnola che segue una squadra antiterrorismo tra Madrid e il Nord Africa, con ritmo serrato e grande attenzione alla realtà geopolitica.

Per chi preferisce un approccio più classico, Nancy Drew offre il mistero, un adattamento moderno dei celebri romanzi gialli per ragazzi, dove la giovane detective si trova coinvolta in un omicidio nella sua cittadina.

Ma RaiPlay non rinuncia di certo ai sentimenti. Tra i titoli da segnare, You & Me racconta una storia d’amore e rinascita dopo la perdita, mentre Normal People, tratto dal romanzo di Sally Rooney, esplora con delicatezza l’intensità dei legami giovanili. Più classica, ma amatissima dal pubblico, la soap Sei sorelle, ambientata nella Madrid dei primi del Novecento, dove un gruppo di donne sfida le convenzioni dell’epoca.

Per i più giovani (e non solo), Rumors affronta il tema del bullismo e dell’identità ai tempi dei social, mentre Mental racconta con coraggio la fragilità mentale degli adolescenti, unendo empatia e realismo. Tra i titoli di punta, L’amica geniale resta una delle produzioni più acclamate, capace di raccontare l’Italia del dopoguerra attraverso l’intensa amicizia tra due donne. Accanto a lei, Esterno Notte di Marco Bellocchio riporta in scena uno dei momenti più drammatici della storia del Paese: il rapimento di Aldo Moro.