Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle (per una sera). Perchè ha lasciato il talent di Milly Carlucci

Sognando Ballando con le Stelle si avvia verso il gran finale. Ci si attendeva qualche punto in più negli indici di ascolto per lo spin-off di Ballando che finora ha fatto registrare numeri tra il 14 e il 16% di share. La prima puntata non è andata oltre il 16,7% (e 2,4 milioni di spettatori), mentre la seconda e la terza si sono rispettivamente fermate al 15,4 e al 14,2% di share.

L’auspicio è che la serata finale del programma che vede un gruppo di ballerini professionisti sfidarsi per un posto nella versione classica del longevo talent di Rai 1 possa premiare maggiormente in termini di ascolti, così da dare slancio in vista della nuova stagione di settembre. Per una sera intanto Raimondo Todaro, storico protagonista delle serate condotte da Milly Carlucci, tornerà a calcare la pista di Ballando con le stelle.

Il ritorno di Raimondo Todaro a Ballando, ma soltanto per una sera (e perché ha lasciato il programma)

Se n’è parlato a lungo: le voci su un possibile ritorno in pista di un maestro storico come Raimondo Todaro si sono rincorse per settimane. A spazzare via in colpo solo tutti i rumors ci ha pensato la padrona di casa. Milly Carlucci, in un’intervista apparsa lo scorso 7 maggio su SuperGuida Tv, ha spiegato che il ballerino originario di Catania sarebbe tornato a Ballando, ma non nelle vesti di maestro.

«Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip», ha detto in quella occasione la conduttrice del programma. «La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia».

Raimondo Todaro sarà della partita a Sognando Ballando con le stelle, il format Rai che celebra il ventennale dello show danzante della tv pubblica. Il ritorno del ballerino siciliano – ma vissuto in provincia di Verona fino a sedici anni – sarà un déjà vu simbolico e carico di affetto. Ma con un ruolo diverso da quello del maestro. Appare dunque improbabile che Todaro possa nuovamente rivestire i panni di ballerino e danzare in coppia con un vip.

La carriera di Raimondo Todaro si è naturalmente evoluta e lui ora sognerebbe di fare altro: l’insegnante o il coreografo, come ha ricordato Milly Carlucci. La presenza dell’ex maestro nella puntata finale di Sognando Ballando con le stelle di venerdì 30 maggio è stata confermata dall’opinionista Rossella Erra, ospite lunedì scorso a La Volta Buona. «Venerdì sera torna Raimondo Todaro. Ci sarà lui, Samanta Togni, altri», ha spiegato la Erra da Caterina Balivo.

Raimondo Todaro in tv, da Ballando con le stelle a oggi

Raimondo Todaro ha partecipato a Ballando con le stelle a partire dal 2005, dalla seconda edizione del programma che ha vinto in cinque occasioni e lo ha visto esordire proprio con una vittoria, in coppia con Cristina Chiabotto. È rimasto nel talent show di Milly Carlucci – sempre come maestro – fino alla quindicesima edizione (2020-2021), al fianco di Elisa Isoardi.

Il ballerino nato a Catania nel 1987 ha vinto anche la terza edizione di Ballando con le stelle (insieme alla ex campionessa di salto in lungo Fiona May, nel 2006). Nel 2010 è tornato a vincere con l’attrice Veronica Olivier classificandosi al primo posto nelle due edizioni consecutive del 2013 (affiancando la schermitrice Elisa Di Francisca) e del 2014, insieme a Giusy Versace.

Dopo aver lasciato Ballando con le stelle, Raimondo Todaro è stato insegnante di danza (fino al 2024) nel talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2022 è diventato anche responsabile delle coreografie delle esibizioni del talent show canoro Il cantante mascherato (condotto da Milly Carlucci). Da settembre dello stesso anno è stato opinionista nella trasmissione ItaliaSì! di Marco Liorni. Adesso il ritorno per la puntata finale dello speciale per i vent’anni di Ballando.