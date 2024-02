Rai1, Rai2 e Rai3, cosa vedremo in tv nella primavera 2024

Ecco cosa vedremo in tv su Rai1, Rai2 e Rai3 nella primavera 2024. Tra le sorprese c’è uno show di Cattelan in prime time

Rai Pubblicità ha diffuso i listini dell’offerta tv della prossima primavera (periodo 31 marzo-1 giugno 2024). Il documento conferma le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane e aggiunge qualche piccola, ma significativa notizia.

Cosa vedremo su Rai1 nella primavera 2024

In particolare, sul fronte intrattenimento su Rai1 è previsto il debutto di Forte e Chiara con Chiara Francini a partire da venerdì 12 aprile (tre puntate). A seguire, dopo la diretta della cerimonia di premiazione dei David di Donatello del 3 maggio, sarà la volta del nuovo programma condotto da Milly Carlucci, dal titolo L’acchiappatalenti. La data di partenza è al momento fissata per venerdì 10 maggio. Nella serata del sabato tra aprile e maggio toccherà a I migliori anni (dal 6 aprile al 4 maggio). Dopo l’Eurovision dell’11 maggio in diretta da Malmoe, ecco gli speciali di Techetechète. In seconda serata ci sarà il ritorno di Ciao Maschio, dal 13 aprile, con Nunzia De Girolamo, reduce dalla non fortunata esperienza alla guida di Avanti popolo il martedì sera su Rai3. Nell’access prime time Affari tuoi terminerà il primo giugno. Per quanto riguarda la fiction, Don Matteo 14 inizierà giovedì 4 aprile e si concluderà il 30 maggio (il 28 di quello stesso mese è previsto il raddoppio settimanale, al martedì).

Cosa vedremo su Rai2 nella primavera 2024

La novità più clamorosa per Rai2 è che Alessandro Cattelan sarà protagonista di alcune prime serate, con esordio fissato per il 20 maggio, a conclusione del nuovo ciclo di puntate di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino (fino al 13 maggio, appunto). Il martedì sarà la serata di Belve con Francesca Fagnani dal 2 al 30 aprile. Il mercoledì avrà spazio Kostas, serie interpretata da Stefano Fresi, nei panni del commissario Kostas Charitos. A seguire, dal primo maggio, The Good Doctor. Per quanto riguarda la seconda serata, da segnalare che E poi c’è Cattelan terminerà il 10 aprile. Viva Rai2 di Fiorello al matitno si congederà dal pubblico il 10 maggio. Nel daytime BellaMa’ di Pierluigi Diaco finirà il 3 maggio, così come Ore 14 di Milo Infante, che però riprenderà dopo il Giro d’Italia il 27 dello stesso mese.

Cosa vedremo su Rai3 nella primavera 2024

Dalle parti di Rai3 l’attesa è tutta per il nuovo titolo tv di Piero Chiambretti, al ritorno sulla tv pubblica. Lo start è fissato per martedì 7 maggio. L’ultima puntata di Splendida cornice con Geppi Cucciari andrà in onda il 2 maggio. Il sabato sera sarà così strutturato: Todo Modo fino al 6 aprile, Le Ragazze dal 13 aprile al 4 maggio, Sapiens dall’11 maggio. Report ricomincerà il 21 aprile.