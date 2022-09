Rai kids e il back to school, tutte le anticipazioni dei programmi in arrivo

Da lunedì 12 settembre in molte regioni italiani ricominciano le scuole ed i canali di Rai kids, ovvero Rai Gulp e Rai Yoyo partono con la nuova programmazione proprio da questa giornata. Qui su TvBlog vi anticipiamo la programmazione in partenza dal 12 settembre con i principali titoli che troverete in onda da quel giorno. Partiamo da Rai Yoyo che in occasione della ripartenza dell’anno scolastico ripropone la serie animata “Mini Cuccioli a scuola” in onda in prima visione tv dal 12 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 7 e alle ore 21:30 ed il sabato e la domenica alle ore 15. In questi nuovi episodi i Mini Cuccioli vivono le loro prime esperienze a scuola. Una scuola davvero unica, dove il gioco è lo strumento per apprendere e imparare a conoscere sé stessi e il mondo circostante.

La conoscenza avviene attraverso l’esperienza del fare: recitando, imparando e suonare in gruppo, visitando città e musei, giocando con la matematica, e così via. Questo luogo è anche l’occasione per incontrare nuovi compagni: Ciccio il riccio, Gelsomina la lontra, Cocò la volpe, Nicola il picchio, Cangiante il camaleonte e Federico il lombrico. Ad accogliere gli alunni ci sono inoltre dei simpatici insegnanti: Laura la lince, Giovanni il gufo, Sebastiano il fenicottero, Celeste la cicogna ed Ester la tartaruga, la Direttrice della scuola. Sono figure adulte di riferimento, in grado di aiutare i piccoli nell’apprendimento. Anche in questa nuova avventura i Mini Cuccioli sono in compagnia dell’Albero Matusalemme, sempre disponibile ad aiutarli a trovare soluzioni ai loro problemi.

Torna anche la Posta di Yoyo con Carolina Bencivenga, Lallo il Cavallo insieme al loro vicino di casa Lorenzo Branchetti ed in onda con i nuovi episodi dal 16 settembre dal lunedì al venerdì alle ore 17. Dal 14 settembre tutti i giorni alle ore 14:05 torna la serie Pinocchio & friends creata da Igino Straffi e ispirato all’intramontabile classico di Collodi, realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi.

Tra gag divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, con uno stile spensierato, storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nel mondo contemporaneo! Pinocchio e Freeda sono un duo sempre pronto all’avventura, e insieme al Grillo Parlante, incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, scopriranno luoghi incredibili e incontreranno amici e nemici vecchi e nuovi come il Gatto e la Volpe.

Ancora, dal 15 settembre alle ore 19:35 in prima visione tv Topolino e la casa del divertimento, mentre tutti i giorni alle ore 17:35 continua la messa in onda di Spidey e i suoi fantastici amici, quindi alle ore 10;45 tutti i giorni c’è Bing nella versione italiano-inglese e poi dall’11 settembre dal lunedì al venerdì alle ore 7:30 e la domenica alle ore 9:50. Sempre da questa data appuntamento con Bluey dal lunedì al venerd’ alle ore 8 e tutti i giorni alle ore 18:50. Quindi ricordiamo l’appuntamento in inglese con Peppa Pig tutti i giorni alle dieci e mezza del mattino e il film a cartoni animati Cuccioli, il codice di Marco Polo in onda domenica 11 settembre alle 20:25 ed il suo sequel sabato 17 settembre sempre allo stesso orario.

Per quel che riguarda Rai Gulp segnaliamo i telefilm Pov 2 i primi anni in prima tv dal 14 settembre alle ore 19:05, Hoodie dalla stessa data dal lunedì al venerdì alle ore 21:55. Poi i cartoni animati Il destino delle tartarughe Ninja in onda tutti i giorni dall’8 settembre alle ore 7:20 e alle ore 12:55. Ancora il telefilm Mako Mermaids dal 14 settembre alle ore 21:05 dal lunedì al venerdì. Poi c’è Spiderman in onda tutti i giorni sempre dal 14 settembre alle ore 20:40 e Star wars alle ore 20:15.

C’è poi una serie di film che verranno proposti da Rai Gulp a partire da 100% Coco New York in onda oggi alle ore 14:35, quindi Wendy 2 amici per sempre stasera alle 20:40, I fantastici 5 la valle dei dinosauri sabato 10 settembre alle ore 14:35, La bussola d’oro sabato 10 settembre alle ore 20:40, Otizi e il mistero del tempo in onda domenica 11 settembre alle ore 14:35, quindi Peter Rabbit sempre domenica 11 settembre ma alle ore 20:40 e in replica sabato 17 alle ore 14:35 e Sara e Marti il film che verrà diffuso sabato 17 settembre alle ore 21:05.