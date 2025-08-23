Rai, ultimi rumors: in arrivo un nuovo game show nell’access estivo al posto di TecheTecheTé?

Grandi colpi di scena nella prossima stagione televisiva Rai. Potrebbe esserci la stessa mossa – vincente – del palinsesto Mediaset, che ha ben pensato di piazzare in access prime time La Ruota della Fortuna in sostituzione di Paperissima Sprint. La puntata di Ferragosto è stata seguita da 3 milioni e 313 mila spettatori, raggiungendo così uno share pari al 26.47%. Questa scelta ha messo in difficoltà la rete pubblica, su cui è andato in onda nella stessa fascia oraria il suo TecheTecheTé. Il portale di news Affariitaliani.it scrive: “TecheTecheTè soccombe, anche piuttosto pesantemente, nell’access time, sotto i colpi di una Ruota della Fortuna…“. Per questo motivo, la Rai potrebbe preso correre ai ripari.

Un nuovo game show in arrivo su Rai 1

Le indiscrezioni dicono infatti che la Rai avrebbe approvato l’idea di eliminare la messa in onda di TecheTecheTé, il contenuto televisivo che va in onda ormai da anni nel periodo estivo. Al suo posto potrebbe invece esserci – a partire dal prossimo anno – un nuovo game show, che sarebbe trasmesso dopo il termine della nuova edizione di Affari Tuoi di Stefano De Martino. “In Rai si è già deciso con 10 mesi di anticipo” – si legge su Affariitaliani.it – “di presentare la prossima estate un nuovo game show proprio da inserire nell’access time“.

Mediaset sta intanto ottenendo un grande successo con la messa in onda de La Ruota della Fortuna, il gioco televisivo capitanato da Gerry Scotti e che vede anche la preziosa partecipazione della showgirl Samira Lui, un tempo protagonista de L’Eredità.

Il futuro di TecheTecheTé

La Rai sta quindi pensando di sostituire il programma estivo con un nuovo prodotto, ma i telespettatori si stanno già domandando che fine farà lo storico format, che negli anni ha riproposto agli italiani filmati appartenenti alle teche Rai. Al momento non ci sono state informazioni precise sul futuro della trasmissione, ma di certo se ne parlerà quando la decisione sarà definitiva e la scelta della rete pubblica più concreta. Secondo alcune segnalazioni apparse sulla fanpage di X Cinguetterai, il programma potrebbe però tornare sempre su Rai 1 ma in un’altra fascia oraria, ancora da definire. “Per TecheTecheTé sarà prevista una nuova collocazione”, si legge infatti sul web. Questi sono solo rumours, non ancora confermati, ma intanto il palinsesto pubblico si sta preparando all’inizio di una nuova stagione televisiva, anch’essa piena di tanti colpi di scena. Tra addii, new entry e conferme, la Rai continua a stupire il pubblico italiano con i suoi contenuti.