Rai, tutti i programmi che chiudono a maggio: da Antonella Clerici a Matano, le date

Arriva l’estate e con la stagione calda varia anche la programmazione dei palinsesti televisivi Rai. Con la calura estiva alle porte anche Viale Mazzini sta modificando i propri palinsesti. Come da prassi, alcuni programmi saluteranno il pubblico, altri subentreranno. Non mancano però le conferme che continueranno ad accompagnare gli spettatori anche nelle serate più calde di un’estate che si annuncia perfino più torrida quelle degli anni passati.

Insomma: in casa Rai cominciano a prepararsi alla bella stagione con un palinsesto rinnovato e diverse novità in dirittura d’arrivo. È ormai delineato il cast delle trasmissioni di punta. Quali sono dunque i format destinati a fermarsi a maggio? Ecco quali sono i programmi destinati a chiudere a maggio, da Antonella Clerici e Alberto Matano, e le date di fine trasmissione.

Rai, tutti i programmi che chiudono a maggio

A fine mese si fermerà Unomattina. Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla saluteranno il loro pubblico e lo stesso faranno, sempre a fine maggio, anche Eleonora Daniele con Storie Italiane e Antonella Clerici con il programma di cucina È sempre Mezzogiorno. Altri programmi invece seguiranno un percorso diverso. È il caso di La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Alla luce degli ottimi risultati del programma condotto dal giornalista calabrese, la Rai ha deciso di prolungare La Vita in Diretta fino al 27 giugno. Una strategia simile peraltro potrebbe seguirla Mediaset. A Cologno Monzese stanno valutando l’ipotesi di affidare Pomeriggio 5 ad Alfonso Signorini, che potrebbe così cimentarsi in un’avventura televisiva diversa dal Grande Fratello al posto di Myrta Merlino.

L’11 maggio invece andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale per Domenica In. Mara Venier chiude con tre puntate d’anticipo per contenere i costi. Malgrado i reiterati annunci di ritiro, sembra piuttosto probabile che la conduttrice veneziana torni anche nella prossima stagione. In daytime si concluderà anche L’Eredità: il programma guidato da Marco Liorni lascerà spazio a Reazione a Catena, con Pino Insegno confermato alla guida dello show.

Tra i prolungamenti in vista in casa Rai ci sarà spazio anche per Caterina Balivo. Il suo programma La Volta Buona andrà avanti fino a fine giugno. Confermato pure il game show dei pacchi. Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone delle operazioni, andrà in onda in access time fino al 28 giugno. Meriti di indici di ascolto andati al di là delle più rosee aspettative.

Ritorna Carlo Conti e possibile novità per Marco Liorni

Ritorno in prima serata, infine, per Carlo Conti. I suoi Tim Summer Hits accompagneranno il pubblico in estate. Un’indiscrezione in circolo nelle ultime ore rivela poi che Marco Liorni potrebbe continuare a essere presente in tv anche nella stagione calda, malgrado lo stop de L’Eredità. Il conduttore romano potrebbe tornare in onda su Rai 1 con il game show Chi Può Batterci.

Una puntata pilota era andata in onda sabato 21 settembre, sfidando direttamente Tu sì Que Vales, al debutto stagionale. A dispetto della concorrenza agguerrita il programma aveva ottenuto un più che dignitoso 15,66% di share, con punte del 21%. Un risultato che ha convinto Viale Mazzini della bontà del programma. E ora Chi Può Batterci potrebbe essere rilanciato.