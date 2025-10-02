Rai, tutte le novità di ottobre: torna Geppi Cucciari e parte una serie inedita attesissima

Grandi novità nel palinsesto Rai per il mese di ottobre 2025. Tornano serie molto amate ma si dà il via libera anche a nuove produzioni originali, oltre che all’arrivo di titoli che stanno già facendo discutere. I telespettatori potranno assistere sia alla serialità che alla riscoperta di un cult dell’animazione giapponese, passando per programmi culturali e talk show.

Tutte le fiction e i programmi in arrivo in Rai

Il 19 ottobre torna, su Rai 1, la fiction Màkari con la sua quarta stagione. La serie vede ancora una volta protagonista Claudio Gioè nei panni dello scrittore – detective Saverio Lamanna. Insieme a lui c’è Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, oltre che la fidanzata Suleima e la misteriosa Michela, il cui destino è quello di rendere le indagini ancora più difficili. Saranno quattro puntate durante le quali verranno mescolati mistero, ironia e paesaggi mozzafiato della Sicilia. Dal 23 ottobre arriva invece una novità: su Rai 1 va in onda la miniserie Noi del rione Sanità, divisa in tre puntate e diretta da Luca Minisero.

La storia è tratta dal libro omonimo di don Antonio Loffredo e racconta le vicende di uno dei quartieri più difficili di Napoli. Il protagonista è ispirato alla figura di don Giuseppe Santore, il parroco che ha cambiato il volto della comunità partenopea. Nel mese di ottobre, su Rai 2 torna anche UFO Robot Goldrake, la serie originale che cinquant’anni fa ha segnato l’esordio degli anime giapponesi in Italia. La trama è basata sul manga di Gō Nagai, diventato un vero e proprio fenomeno di culto negli anni Settanta. Con questo grande ritorno, si risvegliano ricordi e passioni di chi da bambino era incollato alla tv per guardare le storie raccontate nell’anime.

Il ritorno di due programmi Rai

Il 9 ottobre debutta su Rai 3 Attenti al Libro, un nuovo spazio che è interamente dedicato alla lettura e alla divulgazione della cultura. Il 16 ottobre è invece la volta di Splendida cornice, il format condotto da Geppi Cucciari e che racconta storie e riflessioni originali. Il 26 ottobre parte invece Report su Rai 3: questa potrebbe essere, per Ranucci, l’ultima stagione. Le voci dicono che il conduttore potrebbe trasferirsi su La7 il prossimo anno. Su Rai 2 arriva invece Lo Spaesato, mentre il 15 ottobre la nuova stagione di 9-1-1, serie americana. Dal 18 ottobre parte Playlist, che racconta i cambiamenti della società attraverso la musica.

Il palinsesto Rai si prospetta quindi essere ricco di sorprese e novità per il mese di ottobre. Non solo fiction, anche format che esplorano tutte le sfumature del Paese.