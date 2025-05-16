Rai, tutte le fiction in onda (in replica). Da Don Matteo a Lolita Lobosco

Con largo anticipo rispetto al solito, la Rai ha programmato le repliche della maggiori fiction di successo, serie che hanno conquistato gli ascolti e che si sono rivelate vincenti. Solitamente la pratica di mandare in onda le produzioni che godono del favore del pubblico è tipica dei mesi estivi, dove non sono previsti nuovi debutti. Da Don Matteo a Lolita Lobosco, ma anche Un Professore e Imma Tataranni torneranno in prima serata e allieteranno le serate estive del vasto pubblico.

A parte alcuni programmi d’intrattenimento, non ci saranno grandi novità nel palinsesto estivo della rete di stato, che ha deciso di puntare sulle fiction, prodotto di punta della Rai. Le stagioni in programma sono un déjà vu, ma a quanto pare il pubblico non manca di rivederle. Attualmente sono aperti i set dei nuovi capitoli, che saranno visibili il prossimo anno, intanto la dirigenza della rete di stato ha definito il palinsesto dell’Estate 2025. Ecco quando andranno in onda tutte le fiction Rai.

La terza stagione di Lolita Lobosco ha già debuttato, mentre le repliche di Don Matteo 13 saranno visibili dal 22 Maggio. Data cambiata a causa dell’elezione del nuovo pontefice, che ha fatto slittare l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti. Ovviamente l’insediamento di papa Leone XIV ha dato spazio ai talk giornalistici e ai programmi di approfondimento e questo ha rivoluzionato i palinsesti Rai già definiti. Dall’8 Giugno torna anche la terza stagione di Makari, fiction tratta dai racconti di Gaetano Savatteri e interpretata da Claudio Gioè, che veste i panni dello scrittore Saverio Lamanna.

Imma Tataranni 2 in programma a Luglio

La quarta stagione di Makari debutterà subito dopo l’Estate. Intanto a Luglio ci saranno le repliche di Imma Tataranni 2, la serie andrà in onda dal 6 Luglio. Vanessa Scalera, attrice di talento, ha conquistato la popolarità grazie al ruolo dell’egocentrico sostituto procuratore di Matera.

Un personaggio particolare, a tratti rigido e critico, ma anche sensibile, che ha ottenuto sin dal debutto il favore del pubblico. Nell’ultima serie Imma ha affrontato problematiche professionali e private. La separazione dal marito, i confronti con la figlia e l’amore concluso con Calogiuri hanno messo a dura prova anche il suo carattere duro e fermo: i telespettatori sono pronti a rivivere i momenti più salienti della serie.

Un Professore le repliche vanno in onda dal 2 dal 7 agosto

Immancabili nel palinsesto estivo della Rai le repliche di Un Professore. La fiction interpretata d’Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha avuto una serie di riconoscimenti e un successo incredibile. Le entusiasmanti e originali lezioni di filosofia di Dante Balestra tornano in video e coinvolgeranno i telespettatori che sono in attesa di vedere la nuova stagione. Un Professore 2 andrà in onda dal 2 al 7 Agosto.

Invece dal 4 Agosto è in programma Blanca interpretata da Maria Chiara Giannetta. L’attrice, nei panni della consulente ipovedente della polizia di Genova, si troverà ad affrontare casi delicati, ma anche i drammi del suo vissuto personale. La dirigenza Rai non ha poi mancato di inserire nel palinsesto estivo fiction come L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ma anche Cuori.

Dal 27 Agosto andranno in onda le due stagioni di Una pallottola nel cuore. Serie che ha come protagonista Gigi Proietti: un modo per omaggiare il grande artista romano.