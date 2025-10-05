Rai, torna Serena Bortone: ecco dove la rivedremo

Serena Bortone torna a casa. Dopo oltre un anno di assenza dalla televisione pubblica, l’ex conduttrice di Oggi è un altro giorno rientra nel palinsesto di Rai 1, ma questa volta con un ruolo diverso. Non più al timone di uno show, bensì come opinionista fissa di Bar Centrale, il nuovo programma condotto da Elisa Isoardi che è partito ieri, sabato 4 ottobre.

La Bortone ritrova così il pubblico del primo canale a distanza di due anni dalla chiusura del suo Oggi è un altro giorno. Un talk che nonostante i risultati soddisfacenti in termini di ascolti era stato sacrificato per lasciar spazio a La Volta Buona di Caterina Balivo, scelta che all’epoca aveva alimentato non poche discussioni, dentro e fuori dall’azienda.

Un ritorno atteso

Dopo quell’espeienza, la giornalista aveva tentato una nuova strada con Che sarà… su Rai 3, ma anche in quel caso le polemiche interne (legate in particolar modo al caso Scurati e alla successiva sospensione) avevano di fatto segnato la sua uscita dalla tv pubblica.

Negli ultimi mesi, Bortone si era reinventata in radio, diventando voce familiare di Rai Radio 2 con 5 in condotta e, più recentemente, Stai Serena, il programma realizzato insieme a Massimo Cervelli. Ora, con Bar Centrale, la giornalista ritrova l’attenzione del grande pubblico televisivo, seppur non più in veste di leader ma parte di un coro di voci autorevoli chiamate a raccontare l’Italia in tutte le sue sfaccettature.

Il nuovo progetto di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha inaugurato ieri il suo nuovo pomeriggio su Rai 1 con Bar Centrale, un format che vuole unire attualità, costume, cultura e storie di vita quotidiana. Il programma si colloca nella delicata fascia post-TG1 del sabato, una collocazione che tradizionalmente è riconosciuta un banco di prova importante per le produzioni di intrattenimento.

La Isoardi, che negli ultimi anni ha alternato esperienze televisive e radiofoniche, torna così al centro della scena con un progetto che sembra essere stato fatto su misura per lei: un luogo di incontro e di confronto, pensato pr restituire voce alla “provincia italiana” e alle sue storie.

E, in tutto questo, il ruolo di Serena Bortone sarà fondamentale, come ammesso dalla stessa Isoardi: “Sarà la mia amica geniale, la mia amica, quella che è sempre informata su tutto”. Accanto alla Bortone, il cast di opinionisti di Bar Centrale si preannuncia eterogeneo e prestigioso.

Al tavolo siederanno anche il poeta Davide Rondoni, chiamato a dare una lettura lirica e inedita dei fatti di costume, Rosanna Lambertucci, storica divulgatrice, e Gigi Marzullo, ormai volto iconico della Rai con una capacità unica di intrecciare filosofia e ironia.