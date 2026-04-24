Rai 1 punta sulla nostalgia: torna la fiction ‘Capri’ con Gabriella Pession, Capparoni e Sergio Assisi. Scopri le date, i nuovi orari del pomeriggio estivo e i segreti del set

Rai, torna Capri: ecco quando e cosa sostituirà

Il sole a picco sui Faraglioni, il profumo dei limoni e quegli intrighi sentimentali che hanno tenuto incollati milioni di italiani davanti alla TV quasi vent’anni fa.

Rai 1 decide di giocare la carta sicura per accendere i pomeriggi della bella stagione. Con il congedo stagionale de Il Paradiso delle Signore, la rete ammiraglia spalanca le porte di Villa Isabella, riportando sul piccolo schermo Capri, la fiction che più di ogni altra ha saputo mescolare il fascino del territorio campano con il melodramma più autentico.

A partire dal 25 maggio, i telespettatori potranno tuffarsi nuovamente nelle atmosfere dell’isola azzurra.

Inizialmente collocata nello slot delle 16:10, la serie guadagnerà presto il “front row” del palinsesto: con la chiusura de La Volta Buona, le vicende di Reginella e dei fratelli Galiano anticiperanno la messa in onda alle 14:00, trasformandosi nel cuore pulsante del daytime estivo di giugno e luglio.

Una maratona completa che riproporrà tutte e tre le stagioni (andate in onda originariamente tra il 2006 e il 2010), ideale per chi vuole riscoprire un classico o per chi, semplicemente, cerca un’evasione dorata tra un tuffo e l’altro.

L’amore nato sul set e la vita degli attori oggi

Ma a rendere Capri un cult imperituro non fu solo la sceneggiatura. Il segreto del successo risiedeva in un’alchimia rara tra i protagonisti, un’energia che travalicò i confini del set.

È impossibile dimenticare il legame tra Gabriella Pession (lVittoria) e Sergio Assisi (l Umberto), una scintilla scoccata durante le riprese e trasformatasi in una storia d’amore durata sette anni.

Un legame profondo, quasi simbiotico, che però non ebbe il lieto fine sperato dai fan. Fu proprio l’attrice italo-statunitense a scegliere, con sofferenza, di chiudere quel capitol. Oggi l’attrice ha trovato la serenità accanto a Richard Flood, ma per il pubblico di Rai 1 resterà sempre la “forestiera” capace di conquistare il cuore dell’isola.

Rivederla oggi, accanto a un’allora giovanissima Bianca Guaccero e all’iconica Isa Danieli, promette di regalarci quel pizzico di nostalgia che rende l’estate italiana un po’ più magica.