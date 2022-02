Non ditelo a Pinuccio di Striscia la notizia, ma oggi la Commissione di Vigilanza Rai si è espressa non soltanto sul tema della rappresentanza dei no vax nei telegiornali e in generale nell’informazione della tv pubblica, ma anche sulle edizioni notturne dei tg regionali.

Alla fine è stato approvato un documento che corrisponde ad un invito al cda della Rai a “mantenere uno spazio del palinsesto dedicato all’edizione notturna dei telegiornali regionali nonché un presidio per la copertura di eventuali breaking news, anche mediante l’introduzione di formule innovative che garantiscano un aggiornamento delle notizie e siano in grado di integrarsi in modo coerente con l’informazione web e social, senza aggravio di costi e senza pregiudicare la prevista attività di razionalizzazione delle risorse volta a risanare la situazione economico-finanziaria dell’azienda“.

Nel testo, la commissione ribadisce che “l’informazione territoriale costituisce un cardine ed un elemento distintivo del servizio pubblico che è necessario valorizzare e rappresenta un presidio importante per la tempestiva copertura di eventuali emergenze ed eventi di cronaca, oltre che un punto di forza per le stesse comunità locali, soprattutto nel corso della perdurante crisi sanitaria“.

E si sottolinea anche che “la salvaguardia degli spazi informativi regionali deve comunque realizzarsi senza aggravi di costi e nell’ottica di un loro complessivo rilancio, quale aspetto che dovrà essere incluso nelle linee portanti del prossimo piano industriale“.

Infine, la bicamerale auspica che, “pur nel pieno rispetto dei margini di autonomia riservata ai vertici aziendali, determinazioni come quella presa in esame“, cioè il taglio dell’edizione notturna della TgR di cui tanto si è parlato negli scorsi mesi e di cui anche Striscia la notizia si è occupata, “dovrebbero essere sempre oggetto di un confronto preventivo con questa commissione e con le stesse organizzazioni sindacali verso le quali, peraltro, devono essere prontamente ripristinate le corrette relazioni“.

La presa di posizione della Commissione di Vigilanza è stata accolta con un coro di entusiasmo a livello politico (praticamente tutti i partiti hanno espresso soddisfazione). Anche l’Usigrai, Unione sindacale giornalisti Rai, ha esultato: