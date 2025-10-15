RAI Sport punta sui Mondiali anche se non ci sarò l’Italia: Coppa Davis, ATP Finals e sport in chiaro nel palinsesto sportivo della rete di Stato

Non si tratta solo di scaramanzia. Al momento il passaggio diretto dell’Italia ai Mondiali è praticamente quasi impossibile e passa solo da un improbabile tonfo della Norvegia in casa con l’Estonia oltreché ovviamente della vittoria nello scontro diretto che chiude il girone, tra un mese. Ma rispetto alle ultime edizioni, in cui la RAI brillò per assenza, lasciando i Mondiali alla concorrenza di Sky proprio a causa dell’assenza degli Azzurri, la rete di Stato ha deciso di mettere le mani avanti.

RAI “Ai Mondiali con o senza Azzurri”

Quindi, considerando che la qualificazione degli Azzurri quasi certamente passerà da un playoff che nasconde alcune insidie (Svezia, Scozia e altro), la RAI ha deciso di sottolineare la propria volontà e interesse per l’acquisizione dei Mondiali che si svolgeranno in USA, Canada e Messico l’anno prossimo.

Lo ha ribadito il direttore di RAI Sport Paolo Petrecca che ha reso nota la volontà netta della Rai di tentare l’acquisto dei diritti dei Mondiali 2026, anche nel caso in cui l’Italia non dovesse qualificarsi. “Vorrei i Mondiali alla Rai anche senza gli Azzurri – afferma il direttore, secondo quanto riportato da PrimaOnline – sarebbe una scelta assolutamente coerente con il ruolo del servizio pubblico sportivo nel panorama televisivo italiano”.

Tennis e sport in chiaro: Coppa Davis e ATP Finals

Novità anche Sul fronte tennis, i cui ascolti sono sempre più importanti anche grazie alle prestazioni straordinarie di Sinner, Paolini e di una squadra che non ha mai avuto valori così rilevanti nemmeno ai tempi di Adriano Panatta e Francesca Schiavone.

La Rai ha già siglato un accordo con SuperTennis, la rete distribuita su digitale e SKY diretta dalla federazione nazionale: “Se l’Italia passerà ai quarti della Coppa Davis 2025, le semifinali e la finale saranno visibili anche su Rai 1, in affiancamento al canale federale” – spiega Petrecca che definisce l’intesa come un passo importante verso la “valorizzazione in chiaro” dello sport azzurro.

È confermato anche il legame con le ormai prossime ATP Finals di Torino in programma dal 9 al 16 novembre nella speranza che oltre a Sinner, aritmeticamente qualificato insieme al numero #1 Alcaraz, ci possa essere anche Musetti, al momento ottavo. La Rai trasmetterà una partita al giorno.

Collaborazioni, contestazioni e scenari futuri

Petrecca segnala anche margini di cooperazione con Sky sui grandi eventi tennistici, come gli Internazionali di Roma 2026, Masters 1000 ormai da tempo nel palinsesto SKY, gestendo una piattaforma condivisa di eventi di mutuo interesse.

Ma intanto la nomina di Petrecca non è priva di controversie e polemiche: la redazione di RaiSport ha bocciato il suo piano editoriale già due volte, votando sfiducia e minacciando scioperi.