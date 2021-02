Gianni Cerqueti va in pensione. “Ultima domenica di lavoro, dopo 43 anni, di cui 34 in Rai”, scrive il collega Aurelio Capaldi. “Autorevolezza, competenza, precisione e tanto altro”. Classe 1958, Cerqueti è stato una colonna di Rai Sport e anche telecronista della Nazionale.

Negli anni novanta ha condotto Dribbling assieme a Paola Ferrari, mentre a Novantesimo Minuto era spesso assegnato al commento della partita più importante del pomeriggio. Nel 2002, come detto, dopo l’addio di Bruno Pizzul è diventato voce ufficiale delle partite dell’Italia. Un impegno mantenuto per un biennio prima di cedere il testimone a Marco Civoli.

Nel periodo in cui la Champions League è stata trasmessa dalla Rai, a Civoli vennero affidate le cronache dei big match e delle finali. In tal senso, si ricordano soprattutto quella del 2007 tra Milan e Liverpool e quella del 2010 tra Inter e Bayern Monaco.

Ad unirsi agli omaggi per Cerqueti sono anche l’ex radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto Riccardo Cucchi (“un professionista serio e appassionato del suo lavoro”) e l’inviato Rai Dario Di Gennaro: “Dopo 43 anni di servizio Gianni Cerqueti va in pensione e Rai Sport perde un grande professionista, un collega autorevole di profonda cultura. Un uomo con la schiena dritta, senza se e senza ma. Grazie Gianni per i numerosi insegnamenti e suggerimenti”.

Due settimane fa a salutare per pensionamento era stato Amedeo Goria.