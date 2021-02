Il 16 febbraio compirà 67 anni e andrà in pensione. Dopo quasi trentacinque anni, Amedeo Goria saluterà la Rai. Un congedo che Marco Lollobrigida ha voluto celebrare all’interno di A tutta rete, invitando il giornalista in studio. “Abbiamo un ospite speciale, veramente speciale per noi di Rai Sport ma anche per il grande pubblico televisivo. Sono anni che lo vedete. È anche emozionante per noi, è brutto dire che va in pensione”.

Goria è rimasto per l’intera puntata, commentando la giornata di Serie A, segnata dalle sconfitte di Milan e Juventus e dalla possibilità di conquista della vetta da parte dell’Inter.

“E’ un brutto scherzo dell’ufficio anagrafe”, ha ironizzato Goria, a cui Lollobrigida ha concesso pure la chiusura di trasmissione. Occasione che l’inviato ha sfruttato ricordando alcuni aneddoti della sua carriera: “Nel 2006 prima della finale mondiale all’Olympiastadion di Berlino mi si presentò il presidente della Repubblica Napolitano che mi concesse l’intervista, ma partirono tre minuti di pubblicità. Bloccare il presidente prima della finale del mondiale non era facile. Io ero imbarazzatissimo, provai a prendere tempo. Mi disse: ‘Non vorrei che mi prendessero il posto la Merkel, Chirac, Clinton’. Alla fine registrammo l’intervista, l’abbiamo fatta ed è andata in onda”.

Quali nuovi progetti attenderanno ora Goria? Il primissimo potrebbe essere rappresentato dalla partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei famosi. Si tratterebbe del terzo ‘naufragio’ dopo quelli dell’ex moglie Maria Teresa Ruta (nel 2003) e della figlia Guenda (nel 2010).

Le apparizioni di Goria a Mediaset, ad ogni modo, sono state frequenti negli ultimi tempi per via dei ripetuti confronti avvenuti proprio con Maria Teresa e Goria dentro la casa del Grande Fratello, seguiti dalle successive interviste concesse a Live Non è la D’Urso, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque.