Rai Sport, la ‘maledizione’ di Enrico Cattaneo ed Emma Aicher…

Il telecronista di Rai Sport Enrico Cattaneo non loderà mai più la discesista tedesca Emma Aicher, per il suo bene…

La stagione di Sci Alpino sta tenendo banco sulle varie piste su cui si sta ‘giocando’ la Coppa del Mondo e la Rai segue l’evento con Rai Sport e con le dirette che si inseriscono anche nel palinsesto di Rai 2. La telecronaca e il commento tecnico degli eventi sportivi offre sempre spunti, vista la diretta e considerati anche i tempi rapidi richiesti dalle discipline: e la discesa libera ovviamente è tra le più veloci del panorama sciistico.

Fatto sta che ieri, sabato 13 gennaio, Rai Sport stava seguendo in diretta della discesa libera femminile ad Alternmarket-Zauchensee, trasmessa anche su Rai 2: era il momento della tedesca Emma Aicher, pronta al cancelletto di partenza. Il telecronista Enrico Cattaneo la ‘lancia’, facendo però riferimento a una sorta di ‘maledizione’ che ha finora accompagnato l’apparizione della discesista tedesca e il suo commento. Ogni volta, infatti, che Cattaneo ha provato a manifestare la sua ammirazione per l’atleta, questa è caduta. La coincidenza viene riferita dallo stesso giornalista con un misto di imbarazzo e divertimento, ma ci riprova: del resto la scaramanzia ha fondamenti irrazionali poco ‘adeguati’ all’illuminismo razionale del giornalismo…

“Io ora non so cosa dire, perché c’è qualcuno che ironizza sul fatto che Emma Aicher mi sta cercando dopo che continuo a lanciarla e cade, come successo nella seconda manche a Kranjska Gora e ieri nel Super G, ma io continuo imperterrito a dire ‘Attenzione a questa favolosa atleta… che purtroppo cade… Non porta bene… Mi limiterò a dire il nome”

Il momento è diventato immediatamente virale.

Signore e signori, la perla del telecronista di sci alpino di Rai Sport Enrico Cattaneo. Un veggente, un amico della tedesca Emma Aicher. Mi son ribaltato dalla sedia.#FISalpine pic.twitter.com/RdwnXNr2yN — Alessandro 🎗️ (@Sandrino_14) January 13, 2024

Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per la discesista tedesca. Ora attendiamo ‘sviluppi’ dalla diretta voce di Cattaneo per capire se Emma Aicher lo stia davvero cercando tra i gabbiotti degli inviati sportivi nelle varie tappe della Coppa del Mondo di Sci.