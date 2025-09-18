Rai, rivoluzione in tv il 22 settembre: finale anticipato per Il Paradiso 10 e slitta Reazione a Catena

Il palinsesto Rai di lunedì 22 settembre sarà condizionato dall’appuntamento con la trasmissione Tutti a scuola per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma condotto da Eleonora Daniele quest’anno verrà trasmesso dall’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli.

La programmazione di Rai 1 si adeguerà alla messa in onda di Tutti a scuola. Il cambio di orario riguarderà soprattutto i programmi del daytime pomeridiano: Il Paradiso delle Signore e Reazione a Catena di Pino Insegno, ma anche La vita in diretta di Alberto Matano. Il fortunato period drama ambientato nella Milano del boom economico anticiperà mentre il game show è destinato a slittare.

Rai, cambia la programmazione del 22 settembre: Il Paradiso delle Signore anticipa, slittamento per Reazione a Catena

Tutti a scuola prenderà la linea verso le 16:30 e terminerà intorno alle 19:20 circa. Il Paradiso delle Signore sarà dunque costretto ad anticipare di mezz’ora l’orario di messa in onda per lasciare spazio al programma per l’apertura dell’anno scolastico 2025-2026. Anche la prima parte del pomeriggio di Rai 1 subirà dei cambiamenti.

Il talk show La volta buona chiuderà in anticipo di trenta minuti per cedere spazio alla puntata quotidiana de Il Paradiso delle Signore. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi lunedì 22 settembre anticiperà alle 15:30 e finirà prima, verso le 16:15, per lasciare spazio al Tg1 del pomeriggio. Poi la linea passerà a Tutti a scuola.

Slitterà anche l’inizio di Reazione a Catena. Il game show condotto da Pino Insegno, che va verso il gran finale di questa edizione, verrà trasmesso eccezionalmente con un ritardo di 35 minuti rispetto al consueto orario e proseguirà come sempre fino al Tg1 delle ore 20. Si ferma per un giorno invece La vita in diretta. Il programma con Alberto Matano non andrà in onda lunedì 22 settembre.

Il palinsesto pomeridiano di Rai tornerà alla piena normalità già dal giorno successivo, martedì 23 settembre. La programmazione della rete ammiraglia ritornerà alla sua fisionomia standard, con Il Paradiso delle Signore 10 regolarmente in onda alle 16:00, seguito intorno alle 17:05 dalla messa in onda de La vita in diretta dopo la sosta del giorno precedente.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni delle prossime puntate

Nel frattempo le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore annunciano che Salvo e Elvira cominceranno a prendere in seria considerazione l’idea di andarsene da Milano per trasferirsi in una località di mare, in modo da consentire al piccolo Andrea di respirare aria pulita.

A rischio invece la serenità Adelaide e Marcello, tutti presi dai preparativi per le imminenti nozze. La felicità della coppia sarà turbata dalla pubblicazione di un pezzo scandalistico che infangherà la reputazione della contessa e di Marcello. Adelaide andrà su tutte le furie per quanto accaduto e arriverà a sospettare che dietro la pubblicazione dell’articolo diffamatoria ci sia la longa manus di Umberto, che ancora non si è rassegnato alle nozze della sua ex con Marcello.