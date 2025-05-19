Rai, ritorna Don Matteo (in replica). La data

Con l’arrivo della bella stagione i palinsesti Rai e Mediaset subiscono una serie di cambiamenti. L’esigenza di adeguare la programmazione in un periodo in cui il pubblico sta sicuramente meno davanti alla tv non è sottovalutata dalla varie dirigenze, che non mancano di fare tutte le dovute valutazione. Solitamente si investe su alcuni show tipicamente estivi e sulla messa in onda delle repliche delle fiction più popolari. La pratica è tipica dei mesi di Luglio e Agosto, ma quest’anno la Rai ha deciso di anticipare il ritorno di alcune serie che hanno conquistato dati d’ascolto rilevanti.

Del resto la stagione tv che si sta per concludere è stata decisamente vincente per la Rai. Le sue fiction, da quelle consolidate a quelle più recenti, hanno ottenuto un successo inaspettato. Don Matteo a Che Dio ci aiuti, ma anche Blanca, Ad un passo dal cielo e Un professore, sono state accolte dai telespettatori con entusiasmo, e l’attesa dell’arrivo delle nuove stagioni è trepidante. In questi giorni è stato condiviso il calendario del ritorno in video di tutte le serie: è stata scelta anche la data di Don Matteo 13.

E se Lolita Lobosco 3 è già in onda, la terza stagione di Makari debutterà l’8 Giugno, mentre la nuova andrà in onda subito dopo l’Estate. Attesa anche Imma Tataranni: le storie del sostituto procuratore di Matera, interpretato da Vanessa Scalera saranno trasmesse a Luglio, la seconda stagione, e ad Agosto la terza. Un doppio appuntamento a cui i fan della popolare serie non mancheranno sicuramente. Farsi immergere dai bellissimi panorami di Matera e dalle disavventure private e professionali di Imma Tataranni sarà sicuramente una magia.

Don Matteo 13, quando vanno in onda le repliche

La dirigenza Rai non poteva non prevedere le repliche di Don Matteo 13. L’amata fiction è tra quelle più longeve e seguite dal pubblico. E anche se Terence Hill ha lasciato il set, Raoul Bova è riuscito a conquistare i telespettatori. Nelle vesti del nuovo parroco, ex carabiniere, l’attore ha avuto un successo inaspettato: i timori di una protesta dei fan della fiction sono subito decaduti. Bova è entrato nella serie in punta di piedi e mai con invadenza, non si è mai voluto sostituire a Don Matteo e questo i telespettatori lo hanno capito.

Don Matteo 14 andrà in onda in replica dal 22 maggio. La data stabilita era precedente a quella indicata, ma a causa dell’elezione del nuovo pontefice i palinsesti Rai sono cambiati radicalmente. Tutte le reti hanno dedicato ampio spazio ai programmi di informazione e talk. Ora la situazione è tornata alla normalità e le programmazioni definite avranno lo spazio stabilito.

Un professore 2 e Blanca, repliche ad Agosto

Mentre si gira la nuova stagione di Un Professore e di Blanca, che andranno in onda probabilmente nel 2026, la dirigenza della rete di stato ha stabilito una data anche per la messa in onda delle repliche delle due serie. Un professore 2 sarà trasmesso dal 7 Agosto, mentre Blanca 2 accompagnerà le serate estive del pubblico Rai dal 4 Agosto.

Sono previste anche le repliche del medical drama L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale e di Cuori. L’orario di programmazione dovrebbe essere nel pomeriggio. La Rai ha predisposto anche la messa in onda dal 27 Agosto delle due stagioni di Una pallottola nel cuore, fiction che ha come protagonista Gigi Proietti.