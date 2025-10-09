Rai, cambia la programmazione: pausa per Il Paradiso delle Signore a dicembre, continua Domenica In

Non è stato un inizio di stagione facile per Il Paradiso delle Signore e nemmeno per Domenica In. Il period drama di Rai 1 al ritorno dalla lunga pausa estiva sta facendo registrare ascolti più bassi rispetto alla scorsa stagione, quando la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi viaggiava regolarmente intorno a una media del 19-21% di share.

La puntata di lunedì 6 ottobre de Il Paradiso delle Signore non è andata al di là di uno share del 16,7% e 1 milione e 386 mila spettatori. Ascolti più bassi del previsto anche per Domenica In che patisce la concorrenza del pomeridiano di Amici di Maria de Filippi. La trasmissione condotta da Mara Venier proseguirà secondo la solita programmazione, mentre ci sono delle variazioni per quanto riguarda la soap arrivata alla decima stagione.

Come cambia la programmazione Rai: quando si ferma Il Paradiso delle Signore (Domenica In continua)

Viale Mazzini cambia programmazione a dicembre con delle novità che toccheranno l’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore. Anche quest’anno la soap ambientata nella ruggente Milano del boom economico si fermerà per qualche giorno in occasione delle festività natalizie.

Invece Domenica In andrà regolarmente in onda nel periodo natalizio, anche se le puntate che andranno in onda saranno registrate in anticipo. Per il resto non sono previste altre variazioni per Il Paradiso delle Signore nel mese di dicembre. La storica soap di Rai 1 è stata confermata nell’abituale slot orario del daytime pomeridiano, tra le 16 e le 16: 50 circa.

Come anticipato, le puntate de Il Paradiso delle Signore 10andranno incontro a variazioni nei tre giorni compresi tra la vigilia di Natale e Santo Stefano. Stop alla messa in onda nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025. La soap che gravita intorno al grande magazzino milanese riprenderà nuovamente a partire da lunedì 29 dicembre.

Nessun cambio di programmazione a dicembre invece per Domenica In. L’appuntamento con il talk show condotto da Mara Venier – che nel 2026, festeggerà il mezzo secolo di programmazione su Rai 1 – rimarrà nel palinsesto del pomeriggio festivo anche nel periodo di Natale, così da sfruttare la pausa di Amici 25 su Canale 5 per recuperare ascolti.

La seconda puntata di Domenica In non ha brillato sul piano della gara Auditel. Ascolti fermi alla soglia dell’11% di share nella prima parte del programma con circa 1,4 milioni di spettatori e al 13% nella seconda parte. La trasmissione di Mara Venier è stata nettamente battuta dal pomeridiano di Amici 25 condotto da Maria De Filippi, capace di tenere incollati al piccolo schermo oltre 2,8 milioni di spettatori di media, pari al 23% di share.

Le puntate di Domenica In destinate ad andare in onda nel periodo delle strenne natalizie saranno registrate con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data di effettiva messa in onda. Spazio invece in prime time al gran finale di Ballando con le stelle. La finalissima del talent condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Massimiliano Rosolino andrà in onda sabato 20 dicembre. La puntata finale di Ballando con le stelle assisterà alla proclamazione della coppia vincitrice di questa ventesima edizione.