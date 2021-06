Rai Play, palinsesto 2021/2022: tutti i programmi

Oggi, martedì 22 giugno, è la giornata in cui la Rai presenta ai giornalisti e agli investitori pubblicitari i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Vediamo qui nel dettaglio la proposta di Rai Play per quanto riguarda i programmi di intrattenimento e di informazione/approfondimento:

– L’altro show, un late night show che andrà in onda in diretta su Rai Play, come sperimentato per il lancio della piattaforma con Viva Rai Play di Rosario Fiorello. Il programma, in onda per otto puntate con una durata di 60 minuti, vedrà un importante cast che porterà musica, risate e improvvisazione;

– È andata così, ventuno episodi di 15 minuti raccolti in tre boxset da sette episodi ciascuno in cui Luciano Ligabue ripercorrerà i suoi trent’anni di carriera, raccontando, insieme all’amico Stefano Accorsi, anche la storia del nostro paese in questi ultimi tre decenni;

– La nottataccia, un format innovativo in quattro puntate da cinquanta minuti ciascuna in cui si fonderanno serialità comedy, teatro e musica, il tutto guidato da L’Orchestraccia;

– Ossi di seppia, torna con una nuova serie di puntate la rubrica che mette al centro dell’attenzione la memoria e il passato, oltre che le grandi personalità che hanno segnato la storia della politica e del mondo dello spettacolo e della cultura;

– Superquark+, terza stagione su Rai Play per Piero Angela, che accompagnato da un gruppo di giovani divulgatori, racconterà l’amore con un linguaggio moderno e veloce;

– Racconti Criminali, due racconti monografici di cinquanta minuti dedicati ai rapimenti di Barbara Piattelli e dei fratelli Cassana.

Come sempre non mancheranno i magazine di approfondimento (Play Digital, Play Mag, Play Books), oltre che un’offerta dedicata a bambini e ragazzi con Tu non sai chi sono io, seconda edizione del programma firmato da Alessandro Sortino, e con la terza stagione di Cercami a Parigi 3. Previste poi le serie internazionali Lo straordinario mondo di Zoey e Stalk.