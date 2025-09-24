Rai, palinsesto autunnale ufficializzato: tutte le serie TV e fiction in arrivo

In occasione della Presentazione delle proposte autunnali della Direzione Cinema e serie tv, la Rai ha ufficializzato i prodotti in arrivo sul palinsesto. Si parla di intrattenimento, cultura, approfondimento storico, attualità, cinema di genere e di autore.

Le serie tv in programma su Rai 2 e Rai 3

Occhi di Gatto

Prosegue su Rai 2 con altre 3 serate il maggior successo della tv francese nella scorsa stagione: Occhi di gatto. Un grande impegno produttivo, un format spregiudicato e avvincente che in Francia ha garantito ascolti altissimi. Siamo a Parigi, nell’ottobre del 2024, quando la giovane Tamara Chamade ritrova in una grande esposizione un quadro che era appartenuto a suo padre dieci anni prima. Con le sue sorelle, Sylia e Alexia, decide di rubare il quadro per riuscire a scoprire la verità sul destino del loro papà. Le ragazze daranno vita a un trio che diventa l’incubo della polizia parigina. Azione, emozione, estetica innovativa e scene d’azione spettacolari con tre interpreti straordinarie: Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain.

S.W.A.T – Ottava stagione

In prima tv assoluta l’ottava e ultima stagione di SWAT. Nuovi casi e nuove minacce da sventare, sempre nel segno action che contraddistingue la celebre unità operativa d’elite della polizia di Los Angeles guidata dal sergente “Hondo” Daniel Harrelson, interpretato da Shemar Moore, giunta qui alla sua conclusione. La nuova arrivata, l’agente Gamble, si dimostra abile sul campo ma Hicks, capo della squadra, ha delle perplessità a causa del suo passato. La ragazza infatti è figlia di un criminale che sta scontando il carcere dopo aver ucciso un poliziotto.

The Rookie – Settima stagione

Settima stagione in prima visione assoluta per The Rookie, serie premiata dagli ascolti grazie anche all’interpretazione di Nathan Fillion, già protagonista delle serie “Castle”, “Firefly”, “Modern Family”, nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles. Tra le novità, l’arrivo di due nuove matricole: Miles che si è trasferito dal Texas con un po’ di esperienza e Seth, un vero e proprio principiante nonostante abbia l’apparenza del poliziotto ideale.

9-1-1 – Settima stagione

Settima stagione di 9-1-1 in prima visione assoluta che si presenta molto particolare (solo 10 episodi a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood) per il modo in cui è strutturata. Il ritmo incalzante e al cardiopalma, che ha sempre contraddistinto la serie, quest’anno si sviluppa in una storia orizzontale, ricca di colpi di scena, incentrata sulla crociera di Bobby e Athena che copre la prima metà della stagione a cui si affiancano le vicissitudini della squadra rimasta a terra.

NCIS – Ventiduesima stagione

Prosegue con la seconda tranche, in prima visione assoluta, la serie NCIS – 22esima stagione che racconta le indagini della Marina militare americana. Ci sono nuove sfide da affrontare: Torres si è infiltrato in una piccola banda di narcotrafficanti di Washington e comunica con i colleghi in codice per fare in modo che la squadra si metta sulle tracce del noto cartello Nexus, guidato da un boss soprannominato “El Padre”. Parker e McGee trovano il cadavere di uno degli uomini del cartello, che è stato giustiziato per ordine del boss e che è anche l’ex marito di un’allieva della Knight alla REACT. A tale proposito, come andrà avanti la storia tra Jimmy e la Knight ora che lei è uscita dalla squadra? Ma soprattutto, è davvero uscita dalla squadra?

NCIS New Origins – Prima stagione

Seconda tranche del prequel della serie originale. Protagonista della serie è Leroy Jethro Gibbs agli inizi della sua carriera. E’ il 1991 e l’agente speciale è stato appena nominato presso l’ufficio NIS Camp Pendleton, dove si fa strada in una squadra grintosa e eterogenea guidata dalla leggenda NCIS Mike Franks. Gli inizi per Gibbs sono molto difficili, ha appena perso la moglie e la figlia. Franks si è battuto affinché lui entrasse nella squadra del NIS nonostante non avesse superato il test di valutazione psicologica. Randy lo accoglie calorosamente, mentre Lala nutre dei pregiudizi nei suoi confronti.

Goldrake – La serie originale

È previsto infine per questo autunno, a ottobre, il ritorno sul piccolo schermo di Rai 2, a distanza di proprio cinquant’anni dall’esordio giapponese dell’anime, “UFO Robot Goldrake”, noto anche come Atlas UFO Robot, poi trasmesso in Italia con enorme successo a partire dal 1978. Basata sul manga creato da Gō Nagai, la famosissima saga nel nostro Paese ha avuto un seguito incredibile, riunendo ragazzi di tutte le età davanti alla TV e diventando un simbolo per diverse generazioni.

Rise of the raven

Se ne è parlato come “una delle più epiche produzioni tv europee di tutti i tempi”. Arrivano su Rai 2 i dieci episodi di “Rise of the Raven”, ambiziosissima serie prodotta da Austria e Ungheria, che tra battaglie gigantesche e grandiosi scenari ricostruisce l’Europa del XV secolo. Si raccontano le vicende e la guerra di Janos Hunyadi, condottiero ungherese che nel 1456 riuscì, con un piccolo e agguerrito esercito, a fermare l’avanzata dell’Impero ottomano sul Danubio, in un evento passato alla storia come la Battaglia di Belgrado. Ma non c’è solo guerra in “Rise of the Raven”: la vita del protagonista è afflitta dai giochi di potere e dalle cospirazioni fra le famiglie di Italia, Polonia, Austria, Serbia e Ungheria, e i suoi migliori alleati sono le donne della sua vita, la moglie Erzsébet e Mara, il suo primo amore. Il protagonista è Kádár L. Gellért, circondato da un vastissimo cast internazionale, fra cui i nostri Giancarlo Giannini, Thomas Trabacchi, Francesco Acquaroli ed Elena Rusconi.