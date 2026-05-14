Rai, nuovi palinsesti e programmazione: Montrucchio sostituisce Matano, chiude il Paradiso, tornano Capri e Don Matteo. Ecco quando

L’assetto definitivo di Viale Mazzini per l’estate 2026 delinea una strategia chiara, dove Rai 1 si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto capace di alternare il rigore dell’informazione alla leggerezza dei grandi show musicali.

Il cuore della trasformazione avverrà a partire dal 29 giugno, quando il daytime subirà un profondo restyling. La mattina vedrà l’esordio di Carolina Rey e Alessandro Greco alla guida di UnoMattina Estate, seguiti nel weekend dal duo composto da Fabio Gallo e Lorella Boccia, mentre la fascia del mezzogiorno verrà rivoluzionata dal marchio Camper, che si sdoppierà tra la versione Comedy di Vittorio Brumotti e Monica Caradonna e l’appuntamento tradizionale con Peppone.

Cosa cambia in casa Rai

Il pomeriggio della rete ammiraglia punterà sulla solidità narrativa di Vita in Diretta Estate, affidata alla coppia inedita formata da Flavio Montrucchio e Valentina Bisti, che erediterà il testimone da Alberto Matano dopo una parentesi dedicata alle repliche di fiction storiche come Capri e Don Matteo.

Anche l’access prime time vivrà una gestione dinamica, con Affari Tuoi chiamato a convivere con le dirette dei Mondiali di Calcio 2026 fino a metà luglio, momento in cui la linea passerà ufficialmente alla versione estiva de L’Eredità. In questo clima di rinnovamento, Tinto si unirà a Margherita Granbassi per raccontare il territorio in Linea Verde Estate, mentre Pino Insegno presidierà il preserale con la lunghissima stagione di Reazione a Catena. Prevista anche la chiusura estiva de Il Paradiso delle Signore, con appuntamento alla prossima stagione televisiva.

La prima serata sarà invece il terreno dei grandi eventi e della memoria collettiva. Dopo l’apertura istituzionale del 2 giugno con Paola Cortellesi e Roberto Bolle, la programmazione si accenderà con i Summer Hits di Carlo Conti e Andrea Delogu e con serate evento dedicate a icone della musica come Cesare Cremonini e manifestazioni popolari come la Notte dei Serpenti condotta da Elettra Lamborghini.

A completare l’offerta interverrà l’alto profilo divulgativo di Alberto Angela con Noos e una serie di documentari monografici che, a partire da maggio, celebreranno le carriere di giganti come Pippo Baudo, Anna Marchesini e Dino Zoff, garantendo un mix equilibrato tra intrattenimento contemporaneo e celebrazione del patrimonio culturale italiano.