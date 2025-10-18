Rai, novità per Milo Infante: “Cosa succederà a Ore 14”

Il giovedì sera di Rai 2 è ufficialmente segnato dal successo di “Ore 14 Sera”, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante. La trasmissione, nata come spin-off del più collaudato format pomeridiano Ore 14, ha saputo conquistare un ampio pubblico e, grazie agli ottimi risultati d’ascolto, vedrà il suo prolungamento fino a dicembre, ben oltre gli otto appuntamenti inizialmente previsti.

Il debutto di “Ore 14 Sera” ha segnato il ritorno di Milo Infante in prima serata, con un format rinnovato che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Nata come un esperimento durante la scorsa estate, la trasmissione ha ottenuto un riscontro più che positivo, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per chi ama approfondire i fatti di cronaca con una narrazione accurata e coinvolgente. Le storie trattate, che spaziano dai casi di omicidi alle inchieste più complesse, sono diventate il piatto forte di Rai 2, portando la rete a decidere di estenderne la durata fino alla fine dell’anno.

Il programma, infatti, non solo ha saputo appassionare gli spettatori durante le ore pomeridiane, ma ha riscosso anche un notevole successo in prima serata. Gli ascolti sono diventati rapidamente uno degli indicatori principali della sua efficacia, con un 6.6% di share registrato nella puntata del giovedì scorso, che ha confermato il crescente interesse per il programma. Tuttavia, “Ore 14 Sera” non si è fermato ai numeri della prima serata, ma ha saputo anche attrarre un pubblico più ampio con il suo appuntamento diurna, dove i numeri si sono avvicinati all’8%, con picchi che hanno sfiorato il 10%. Questo risultato ha convinto Rai 2 a continuare a investire sul programma, prolungandolo fino a dicembre.

Ore 14: la novità

La decisione di estendere la programmazione di “Ore 14 Sera” fino alla fine dell’anno è una mossa strategica che conferma la fiducia della rete nei confronti di Milo Infante e del suo stile di conduzione. Infante, già conosciuto per la sua capacità di trattare temi delicati con sobrietà e professionalità, ha saputo rispondere alle aspettative del pubblico, creando una trasmissione che combina una forte componente informativa con un racconto accattivante delle vicende di cronaca.

Un altro elemento di successo del programma è la sua formula, che mescola l’approfondimento giornalistico con l’analisi di casi di cronaca nera che spiccano per la loro drammaticità. Ogni puntata, infatti, si concentra su un particolare caso, raccontandolo in modo completo, attraverso testimonianze, interviste e collegamenti in diretta, che rendono il racconto ancora più immediato e coinvolgente. Questo approccio ha permesso al programma di riscuotere un notevole seguito, riuscendo a fidelizzare un pubblico sempre più vasto.

Il successo di “Ore 14 Sera” è anche il frutto di una strategia ben pianificata da parte della rete. Rai 2 ha scelto di puntare su un argomento che da sempre cattura l’interesse dei telespettatori: la cronaca nera. Un tema che, se trattato con serietà e senza scivolare nella spettacolarizzazione, ha il potenziale per attrarre un pubblico trasversale, pronto a seguire le storie più scottanti del momento. Inoltre, l’abilità di Infante nel mantenere un equilibrio tra narrazione e informazione, senza mai scadere nella banalizzazione, ha reso “Ore 14 Sera” un programma credibile e rispettato.