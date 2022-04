Quella che vi riportiamo è semplicemente una parentesi di pochi secondi accaduta ieri pomeriggio durante la diretta di Pomeriggio 24 su Rai News 24. Parentesi che regala un sorriso in un periodo fatto sostanzialmente di immagini drammatiche continuamente trasmesse da tutte le reti all news, Rai News 24 compresa. Il giornalista Alessandro Baracchini si trova in studio con Ilario Piagnerelli, inviato Rai recentemente preso di mira dal Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca.

Baracchini è intento a domandare in quale fase della guerra in Ucraina si sta facendo ingresso, ma a irrompere nello studio spezzando improvvisamente la serietà del momento c’è una signora delle pulizie. Fuori microfono si percepisce il suo saluto “Salve!”, Piagnerelli sbarra gli occhi mentre il conduttore e giornalista con uno scatto fulmineo riesce ad accorgersi immediatamente della presenza esclamando “No, bellissimo!”. La donna viene fermata da Baracchini: “Scusi signora siamo in onda” e prende al balzo l’improvvisata con eleganza: “Saluti a tutti, grazie!” l’inviato ospite in studio ride mentre il conduttore congeda velocemente la signora che sgattaiola immediatamente dietro le quinte: “Arrivederci e a dopo!“.

“Succede anche questo” ironizza Baracchini che sui suoi social ha ripreso la scena trasmessa da Blob e in poche ore diventata virale sui social: “Finora non era mai successo che io sappia – commenta su Instagram – e in 23 anni ne sono successe di cose buffe a RaiNews24“, anche Piagnerelli ci gioca su: “L’igiene priorità assoluta a RaiNews24“.

Un altro commento al divertente fuori programma arriva dal Consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà:

Colgo la simpatica occasione per ringraziare tutte le lavoratrici e lavoratori dell’indotto che ci permettono, ogni giorno, di fare al meglio il nostro mestiere. Pulizie, mense, vigilanza, bar…nessuno escluso. Il servizio pubblico sono anche loro.

Mai frase più vera. E se da noi in Italia gli imprevisti sono una difficoltà di cui tener conto, pensate alla BBC (nel Regno Unito), dove la precisione dev’essere fissata all’ordine del giorno, che cosa può succedere. Quella che vi mostriamo è una clip in cui BBC News raccoglie il meglio del peggio dei cosiddetti “Bloopers”: gli imprevisti in diretta. Accade davvero di tutto.