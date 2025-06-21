Rai, le novità della prossima stagione: chi rischia la chiusura, 6 programmi in bilico

È già polemica per le voci che parlano di tagli e riduzioni nella programmazione Rai della prossima stagione televisiva.

Tagli e riduzioni in vista. Per la prossima stagione televisiva Rai si annuncia una programmazione che fa discutere. Già starebbe montando, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, non poca insoddisfazione negli staff dei programmi a rischio taglio o ridimensionamento. Le voci giungono nel momento in cui i cui i piani per la prossima stagione vengono presentati al Cda Rai.

Per la prossima settimana invece è prevista la presentazione alla stampa dei palinsesti Rai della prossima stagione. Si parla di almeno sei programmi in bilico, tra tagli e riduzione del numero delle puntate. I rumor parlano anche di un malumore crescente nei confronti del direttore della sezione Approfondimento della Rai Paolo Corsini.

Rai, tagli e ridimensionamenti in vista nella prossima stagione: rischiano sei programmi (almeno)

Le indiscrezioni sui possibili tagli ai programmi Rai della prossima stagione sono circolate su Fanpage.it. Il noto giornale online ha parlato di un possibile taglio di quattro puntate a Report nella prossima stagione. Riduzioni in vista anche per Presadiretta, che potrebbe avere due puntante in meno. Stando a quanto appreso da Fanpage il programma condotto da Sigfrido Ranucci potrebbe subire una sforbiciata significativa.

L’indiscrezione sul taglio di quattro puntate a Report è arrivata, stando a Fanpage, a seguito della presentazione al Cda dei piani per la stagione televisiva 2025-2026. La prossima settimana – più precisamente venerdì 27 giugno – i palinsesti televisivi della prossima stagione verranno presentati alla stampa.

La decisione di ridurre le puntate di Report alla domenica sera sarebbe il prodotto di una riunione dei vertici aziendali che avrebbe visto coinvolte figure come quelle dell’Ad Giampaolo Rossi, il direttore di coordinamento Stefano Coletta, Maurizio Imbriale (direttore dell’offerta Palinsesti) e Paolo Corsini, responsabile del genere approfondimento.

Se confermato, il taglio di quattro puntate di Report rischia di sollevare molte polemiche. Dalla squadra del programma d’inchiesta di Rai 3 stanno già arrivando segnali di forte malcontento. Nel mirino potrebbe finire la gestione mutevole da parte della Rai. In un’intervista rilasciata sempre a Fanpage, il conduttore Ranucci aveva parlato nella scorsa stagione della richiesta da parte della Rai di aumentare di mezz’ora la durata delle puntate lasciando il budget immutato.

Adesso arriva – sembra – la decisione improvvisa di tagliare quattro puntate a un programma che realizza ascolti comunque elevati – intorno al 9% di share – in uno slot molto affollato come quello della prima serata domenicale. Insomma, la “sforbiciata” a Report, se confermata, farà discutere. Così come rischia di sollevare malumori il possibile taglio di due puntate a Presadiretta di Riccardo Iacona.

Non solo Report e Presadiretta: rischio chiusura per altri programmi Rai

Il programma che si alterna alla domenica con Report dalla prossima stagione potrebbe avere due puntate di meno. Ma non solo. Si parla di possibile chiusura per altri quattro programmi “minori” come Agorà Weekend, Rebus, Tango e Generazione Z. Nelle ultime ore Libero Magazine ha aggiunto anche Petrolio, Il Fattore umano e L’Altra Italia alla lista dei programmi che potrebbero chiudere.

Sempre ribadendo che per il momento si tratta solo di rumor, sembra che nelle ultime ore la decisione di ridimensionare o chiudere spazi di informazione stia accrescendo il malumore generale per la gestione della programmazione da parte della direzione approfondimento. I vertici della tv pubblica, soprattutto Corsini a quanto pare, potrebbero rischiare di perdere la fiducia in vista della prossima stagione.