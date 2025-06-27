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Rai, l’annuncio: “Benigni in prima serata, racconterà Pietro dal cuore del Vaticano, siamo orgogliosi”

Roberto Benigni torna su Rai 1 con un nuovo progetto Rai. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026. Il comico sarà uno dei protagonisti della nuova stagione televisiva e racconterà Pietro dal cuore del Vaticano.La dichiarazione ufficiale“Abbiamo voluto che Roberto Benigni ci fosse in questa

di Stefania Meneghella
Rai, l’annuncio: “Benigni in prima serata, racconterà Pietro dal cuore del Vaticano, siamo orgogliosi”
27 Giugno 2025 13:41

Roberto Benigni torna su Rai 1 con un nuovo progetto Rai. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026. Il comico sarà uno dei protagonisti della nuova stagione televisiva e racconterà Pietro dal cuore del Vaticano.

La dichiarazione ufficiale

“Abbiamo voluto che Roberto Benigni ci fosse in questa stagione”, ha esordito Rossi. La Rai si è detta orgogliosa di portare nuovamente sul piccolo schermo un attore che negli anni si è fatto conoscere per il suo talento e per la sua capacità di attirare a sé il pubblico. La messa in onda avverrà il 10 dicembre 2025.

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