Niente da fare neppure nei giorni scorsi. Nella riunione convocata la scorsa settimana presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai non è stato possibile eleggere il nuovo Presidente della televisione pubblica italiana. Il centrodestra in blocco ha disertato -per la sesta volta- la seduta in Vigilanza Rai, convocata per il voto sul presidente del cda in pectore, Simona Agnes.

Secondo quanto si apprende erano presenti Dario Carotenuto e Dolores Bevilacqua (M5S), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi (IV), Stefano Graziano (PD). Non è stata stabilita una nuova data di convocazione. Secondo quanto risulta a TvBlog prima di Gennaio o Febbraio sarà impossibile chiudere l’accordo. Continuerà dunque la reggenza di Antonio Marano alla presidenza della Rai.

La nomina del nuovo direttore del Tg3

Nessuna nomina in arrivo dunque, tranne quella impellente del Tg3, attualmente retto da Pierluca Terzulli. Nell’ultima riunione pre natalizia del Consiglio di amministrazione della Rai prevista domani verrà nominato il nuovo direttore del Tg3. I candidati sarebbero tre, ovvero lo stesso Pierluca Terzulli, Senio Bonini e Bruno Luverà.

La questione presidenza Rai

Non è da escludere che nella partita possa entrare qualcun altro. Escono dai corridoi Rai i nomi di due illustri ex direttori Rai. Luca Mazzà, già direttore del telegiornale della terza rete e Andrea Vianello, già direttore della Rete 3 ed ex capo di San Marino RTV, ora retta da Roberto Sergio. Per il resto nessuna nuova nomina in arrivo fino a quando non verrà trovato un accordo sulla Presidenza. Su quello scranno ora siede Antonio Marano, quale consigliere anziano (in arrivo deleghe per lui?). Una poltrona che diventa sempre più accogliente per l’ex direttore di Rai2. Per quel che riguarda poi le voci di avvicendamenti alla direzione intrattenimento day time e approfondimenti, apprendiamo che non ce ne saranno. Angelo Mellone e Paolo Corsini restano alla guida delle due strutture.

Nella riunione di domani, all’ordine del giorno anche un aggiornamento sulla questione RaiWay alla luce del Dpcm dello scorso maggio che ha ribadito la possibilità di una riduzione della partecipazione di Rai nella controllata.