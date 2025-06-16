Rai, la decisione su Francesca Fagnani: il futuro della giornalista di Belve

Emergono indiscrezioni sul futuro di Francesca Fagnani e del programma Belve in Rai: ecco cosa sta accadendo.

Francesca Fagnani, dopo il successo ottenuto dall’ultima stagione di Belve, da martedì 10 giugno 2025, è in onda con la prima edizione di Belve Crime. Con la prima puntata durante la quale ha intervistato, tra i tanti, anche Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, Francesca Fagnani ha portato a casa un altro, importante successo.

La giornalista e il suo format restano due punti fermi della Rai, ma quale sarà il loro futuro? Il talento e le qualità professionali della Fagnani avrebbero conquistato le attenzioni non solo della Rai, ma anche di Piersilvio Berlusconi che, a quanto pare, avrebbe provato a strappare la Fagnani e Belve alla tv di Stato. Dopo le varie indiscrezioni, tuttavia, il futuro della Fagnani è stato scritto.

Francesca Fagnani e Belve: la decisione della Rai

La stagione televisiva che sta per concludersi ha regalato successi importanti, in termini di ascolti, alla Rai che ha dimostrato di essere leader non solo nelle fiction ma anche nei programmi d’informazione come La vita in diretta che ha vinto la sfida con Pomeriggio 5 ma anche con programmi d’intrattenimento come Ballando con le stelle che è riuscito a creare problemi a Tu sì que vales.

Parte del successo della Rai è dovuto anche i problemi in onda su Raidue dove, uno dei programmi di punta, resta sicuramente Belve di Francesca Fagnani. Con il suo modo d’intervistare gli ospiti rivolgendo domande scomode e irriverenti ai vari personaggi, la Fagnani ha dato il via ad un nuovo modo di realizzare interviste che piace molto al pubblico.

Lo stesso format è stato utilizzato dalla Fagnani anche per raccontare la versione dei fatti dei protagonisti della cronaca nera convincendo, sin dalla prima puntata di Belve Crime, i telespettatori. Tutti motivi che hanno spinto la Rai a dare ancora fiducia alla Fagnani il cui futuro sarà ancora sulla televisione di Stato.

Secondo quanto fa sapere AdnKronos, la Fagnani avrebbe firmato un nuovo contratto biennale con l’azienda. La giornalista, nonostante il tentativo di Piersilvio Berlusconi di portarla a Mediaset, resterà, dunque, sulla Rai dove ci sarebbe l’intenzione di allungare la durata di Belve alla luce del successo e del legame che il pubblico sta dimostrando di avere nei confronti della trasmissione.

Inoltre, dopo l’esperimento partito martedì 10 giugno, anche nella prossima stagione televisiva potrebbe tornare Belve Crime con nuove puntate e nuove interviste. Per altri due anni, dunque, sarà la Rai a mandare in onda le interviste della Fagnani con la fatidica domanda “Che belva sei?”.