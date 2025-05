Francesca Fagnani e Mediaset: retroscena di un clamoroso dietrofront

E’ tornata in onda con la seconda parte di Belve lo scorso 29 aprile e già ha registrato ascolti importanti, Francesca Fagnani con il suo programma di interviste, negli anni, ha letteralmente conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico. Non è un caso, infatti, che si vocifera che Mediaset l’abbia “corteggiata” per averla in squadra. Le ultime indiscrezioni in materia di “acquisti televisivi” parlano di un’offerta strepitosa da parte delle reti del Biscione, una trattativa con la giornalista, che però si sarebbe conclusa con un “nulla di fatto”.

A quanto pare Pier Silvio Berlusconi tempo fa avrebbe espresso ai suoi più stretti collaboratori la volontà di avere Francesca Fagnani a Mediaset, l’ad dell’azienda e la giornalista si sarebbero anche incontrati, ma poi la trattativa si sarebbe interrotta per volontà della stessa compagna di Enrico Mentana.

Francesca Fagnani rifiuta Mediaset e resta in Rai

L’idea di Berlusconi era quella di portare Francesca Fagnani su Italia 1 con Belve, per un impegno di 20 puntate e affidare a lei la conduzione dell’Isola dei Famosi, affidata poi – forse dopo il presunto dietrofront – a Veronica Gentili. Un doppio impegno, nato probabilmente dalla certezza che la compagna di Enrico Mentana sarebbe stata un’importante fonte di ascolti.

Non solo, l’idea di portare la Fagnani in Mediaset, avrebbe fatto parte dell’ampio progetto di Pier Silvio Berlusconi di dare un volto nuovo alle sue reti televisive, con professioniste dell’informazione sempre più protagoniste. Ad ogni modo, ammesso che questo principio di trattativa ci sia mai stata, alla fine la Fagnani avrebbe deciso di restare in Rai e non cedere alle avances dell’azienda del Biscione.

A parlare di questo pseudo avvicinamento è stato il magazine Affari Italiani, ma la voce non ha ricevuto alcuna conferma o smentita da parte della Fagnani e tantomeno da parte di Mediaset. Ad ogni modo l’idea che le reti del Biscione avrebbero provato a portare la giornalista su Italia Uno non è poi così tanto remota. E’ noto come Belve sia diventato un programma di straordinario successo, basti pensare che prima andava in onda in seconda serata e poi, proprio per gli ottimi ascolti, è stato promosso in prime time.

Francesca Fagnani, che intano è tornata in onda con le sue interviste pungenti, con le quali riesce a farsi raccontare aneddoti inediti dai suoi ospiti, pare che abbia già confermato il suo impegno con Rai2 anche per la prossima stagione televisiva. Dunque, al momento, non sembra intenzionata a voler migrare altrove, probabilmente si trova bene dove sta e non vuole cambiare. Mediaset dovrà farsene una ragione, sebbene Berlusconi guarderebbe sempre di più alla Rai per la rivoluzione delle sue reti televisive, questa volta non sarebbe riuscito a “strappare” all’azienda di viale Mazzini la conduttrice e il suo programma, che tanto piace al pubblico.