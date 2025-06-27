Rai, Iva Zanicchi esclusa dai palinsesti? La risposta

Iva Zanicchi è stata esclusa dai palinsesti Rai? Il silenzio è stato rotto durante la presentazione dei palinsesti ufficiali 2025/2026. La cantante è stata spesso al centro dei riflettori durante le edizioni televisive Rai, e la sua presenza ha catturato l’interesse del pubblico italiano. Nel corso della conferenza stampa, è stato chiesto ai vertici Rai

Iva Zanicchi è stata esclusa dai palinsesti Rai? Il silenzio è stato rotto durante la presentazione dei palinsesti ufficiali 2025/2026. La cantante è stata spesso al centro dei riflettori durante le edizioni televisive Rai, e la sua presenza ha catturato l’interesse del pubblico italiano. Nel corso della conferenza stampa, è stato chiesto ai vertici Rai se la cantante continuerà a partecipare ai vari prodotti televisivi proposti dal palinsesto.

La dichiarazione della Rai su Iva Zanicchi

“Ci sono ancora molti programmi in fase di costruzione”, ha detto l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, “Stiamo ragionando in termini di liberatorie affinché anche quest’anno Iva Zanicchi sia dei nostri. Oggi abbiamo presentato solo le cose già consacrate”.