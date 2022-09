È dello scorso 13 gennaio la decisione del CDA della Rai di varare la nuova direzione Offerta Estero affidata a Fabrizio Ferragni, giornalista di lungo corso del servizio pubblico radiotelevisivo. Da quell’inizio di gennaio è quindi partita la macchina per dare una identità nuova e al passo coi tempi dell’offerta della nostra televisione pubblica per i canali destinati all’estero, il tutto suggellato dalla convenzione fra Rai e Presidenza del consiglio firmata a fine marzo, nella quale è stato fissato l’obbiettivo di raddoppiare l’offerta Rai per l’estero, anche grazie alla collaborazione di Rai Com. Tutto questo si tradurrà dunque in un importante arricchimento dei programmi originali prodotti da Rai Italia, che è il canale della tv pubblica italiana dedicato agli italiani all’estero, a cui si aggiungerà da ottobre Rai Italy, ovvero una piattaforma digitale on demand in lingua inglese con sottotitoli per gli stranieri che si vogliono accostare al nostro paese.

Rai Italia e Rai Italy hanno l’obbiettivo di promuovere tutto ciò che è l”Italia nel mondo. Vediamo dunque come saranno strutturati i due canali, partendo naturalmente da Rai Italia la cui programmazione sarà fatta per l’85% dal meglio dei programmi in onda sulle tre reti generaliste, il restante 15% invece sarà fatto da produzioni originali, che vuole dire oltre 1200 ore annue su un totale di 8760.

Da giugno molte trasmissioni diffuse da Rai Italia sono sottotitolate in lingua inglese e durante gli spot dei programmi in diretta non trasmettibili nel mondo, vengono inseriti spot promozionali della programmazione di Rai Italia, questo per ottimizzare la diffusione di ciò che questo canale è nel mondo fra i suoi telespettatori oltre i nostri confini. Passando dunque alla ciccia, ovvero ai programmi originali di Rai Italia si segnala l’appuntamento tutti i giorni in diretta con Casa Italia, che avrà una nuova veste ed una nuova conduttrice, ovvero Roberta Ammendola, in un programma che sarà una specie di “Vita in diretta” per gli italiani nel mondo. Un racconto quotidiano sull’attualità, sulla cultura, sulle eccellenze italiane, fra moda, cucina, cinema, musica e sport. A proposito di sport, in collaborazione con Rai sport, verranno trasmessi gli highlights della serie B di calcio, mentre con Sportello Italia un team di esperti risponderà alle domande dei nostri connazionali su temi quali fisco, diritto, successioni e quant’altro.

Dal 19 di settembre poi spazio a una edizione rinnovata di Cristianità, programma condotto da suor Myriam Castelli, in onda la domenica dopo l’Angelus ed il mercoledì durante l’udienza generale di Papa Francesco. Il film del mercoledì verrà trasmesso sottotitolato in lingua inglese, mentre da inizio ottobre l’appuntamento sarà con un nuovo programma condotto da Monica Setta dal titolo Confronti, in cui si metteranno di fronte due personaggi, politici e non, con opinioni differenti, su un tema di stringente attualità.

Sempre da inizio ottobre passando per Rai play, partirà una collaborazione con Rai News per un notiziario di 5 minuti in lingua inglese con sottotitoli in italiano, quindi una rassegna stampa quotidiana in inglese con la collaborazione di Radio 2 e una trasmissione di food con il Gambero rosso. Si segnalano poi due corsi di italiano per i bimbi nel mondo in collaborazione con Treccani e Antoniano di Bologna, quindi Italiani Genius sugli italiani che si sono affermati nel mondo, Unesco 58, sui siti italiani patrimonio dell’umanità e Italianisum, sulle eccellenze italiane e un programma sui borghi italiani ed il turismo delle radici e le vie del vino.

Gli Italians, ovvero il racconto delle storie dei nostri connazionali nel mondo andrà in onda anche su Rai2 da settembre il sabato mattina.